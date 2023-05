(Video) Un exdiputado sacó los pasos prohibidos y se soltó a bailar

Óscar López siempre tiene un buen sentido del humor con su gente.

El exdiputado Óscar López se soltó en su cuenta de TikTok y enseñó sus movimientos.

López aprovechó esta red social para ponerse a bailar; el político puso de fondo una música estilo árabe y de fondo usó un filtro donde salen dos modelos de otro país bailando, muy acorde al vestuario, así como los zapatos y los lentes, López se movió al ritmo de ambos para que se vieran muy parejos.

Óscar López se soltó en su cuenta de TikTok y enseño sus movimientos.

El video ya cuenta con más de 3 mil me gusta y más de 160 comentarios. La gente no pudo evitar comentarle: “¿Cómo hace para aprenderse las coreografías?,” “Mae qué carga me encanta su espíritu”, ”Por esto pago internet”.

LEA MÁS: Óscar López en La Matraca: “Más perdido que alcoholemia de Keyla Sánchez”

El exdiputado hace reír a la gente con el contenido que hace, pero también vemos que él disfruta compartir este tipo de videos con sus seguidores.