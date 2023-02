Video: Viviana Calderón y Johanna Solano tenían un sueño en común y pronto lo cumplirán

Como cualquier niña, Viviana Calderón y Johanna Solano en algún momento de sus vidas añoraron ser superheroínas y salvar al mundo.

Conforme fueron creciendo esos anhelos se desviaron, una se fue más por el lado de la televisión y la otra por los concursos de belleza y el deporte, hasta que el director de cine costarricense José Mario Salas decidió juntarlas y sin saberlo, cumplirles ese sueño de niñas.

Dos experiodistas de Teletica aparecerán en nueva película tica “Hermosa Justicia”

El par de conocidas tomarán el papel de Natalia y Vanessa, un par de amigas que, al mejor estilo de Gatúbela o la Viuda Negra, se convierten en heroínas y se enfrentan al malvado Doctor Olman, personaje interpretado por Jaime “Gato” Castro.

La cinta, que se estrenará el 13 de abril en los cines nacionales, reunirá a varios talentos ticos en un género poco frecuentado por los cineastas nacionales, como lo es la acción.

Vivi y Joha están listas para quien sea que les ponga en frente. (JOHN DURAN)

Este martes fue el lanzamiento del tráiler y del póster oficial y como era de esperarse, llamó la atención verlas a ambas vistiendo antifaces, trajes de cuero negros y con ganas de romper... caras.

“Hace poco estaba haciendo un recuento de mi vida y he abarcado bastante. He hecho de todo, baile, animación, televisión, cine, deporte, concursos y ahora se me da la oportunidad de hacer una película de acción, que era algo que soñaba. Me siento muy emocionada, al ver el tráiler me dieron escalofríos de estar cumpliendo algo que quería desde hace mucho”, afirmó la macha.

Vivi confiesa que la más emocionada por ese papel fue su hija, Giuli, quien estuvo muy atenta a que no le pasara nada a su mamita y a que ella pegara bien duro.

“Me preguntaba sobre mis poderes y yo le explicaba que eran mi fuerza, mi valentía y mi inteligencia. Ella sale en una escena pequeñita y estuvo en los entrenamientos, me preguntaba si me había golpeado duro o que si yo di más duro, quedó muy contenta y emocionada con eso”, comentó Calderón.

Mientras que Joha señaló después de ver el primer adelanto, no podía creer lo que se había logrado.

“Me faltaba ese check, todavía no había sido una superheroína. La verdad es que es un sueño cumplido de la vida de cualquier persona cuando está pequeñita porque uno crece viendo películas de acción y se imagina, se ve al espejo como si uno lo fuera, entonces es como cumplir un sueño de niña, a mis 32 años”, señaló.

“Ya verlo en pantalla grande, con sonido, es espectacular, se me pararon los pelos con solo ver el adelanto. Obviamente nosotras estuvimos en las grabaciones, pero ya verlas editadas es impresionante. Creo que todo se juntó para que el producto fuera algo de calidad”, agregó la exmiss Costa Rica.

José Mario Salas es el creador de la nueva cinta nacional Hermosa Justicia. (JOHN DURAN)

Para Solano en el país hay talento, pero solo hace falta que se abran las puertas.

“Lo difícil es que llegue la oportunidad a la puerta, muchas veces el talento está, pero las oportunidades no, eso lo vive mucha gente. Yo soy capaz de muchas cosas y por eso quise sacarle el provecho que se pudiera, para mí lo más complicado fue eso, meterme en la cabeza de una superheroína y pensar como una ese fue el reto que viví, al igual que lo viven los demás actores a nivel mundial.

“Vanessa, que es mi personaje, es muy diferente a mí, yo soy superpacífica, no guardo rencores, por supuesto que me han hecho daño y me han pasado por encima, pero yo lo dejo ir y sigo con mi vida, ya el universo y Dios se encargarán de esa persona. En cambio Vanessa no, es vengativa, ya se darán cuenta por qué es como es, por dicha entra el personaje de Vivi porque sino el mío hubiera terminado en la cárcel”, adelantó.

Luis Carlos Monge también tendrá una breve participación en la cinta. (JOHN DURAN)

Más

Otros que tendrán cortas apariciones en la producción serán los experiodistas de Teletica Iván Meza y Luis Carlos Monge.

En el tráiler de la producción, que se estrenó este martes, se ve a Iván en uno de sus usuales reportes de algún suceso, que lo han caracterizado por años y por los que, incluso, muchos utilizan su voz en TikTok para vacilar a otro, pues habla de un delincuente que es buscado por las autoridades.

En la cinta, Meza hará un papel pequeño, pero muy cercano a lo que hizo durante muchos años en su paso por Teletica.

El otro que aparecerá es el famoso Perro de traba, a quien reclutaron para una participación corta, pero sustanciosa, que incluso sacó varias risas a la hora de presentar el adelanto.

En la peli, Vivi y Joha tienen que llevar clases de defensa personal para enfrentarse a un villano y ahí es donde aparece Monge, quien en ese momento está de espaldas, entrenando, cuando se vuelve les dice que llegaron al lugar indicado.

Además participan otros actores ticos que le dan más carnita a la producción.