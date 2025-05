Video: Yailin La Más Viral casi provoca una crisis entre Keiz y Celeste Rodríguez, vea lo que pasó

Yailin la Más Viral se pasó con lo que le hizo a Keiz y a Celeste Rodríguez.

Yailin La Más Viral hizo sudar frío al influencer Luis Carlos Vargas Monge, mejor conocido como Keiz, la semana pasada durante un concierto en La Uruca.

Todo ocurrió cuando Celeste Rodríguez compartió un video en el que se ve a Keiz junto a la intérprete de “Narcisista”, mientras jugaban Verdad o Mentira con shots.

En medio del juego, Yailin lanzó una frase que dejó a todos con la boca abierta: “Nunca, nunca le he pegado el cuerno a mi pareja actual”. Ante esto, el creador de contenido se quedó inmóvil, pensativo y expresó que no iba a tomar.

Entre risas, la ex de Anuel AA reaccionó diciendo: “Hahaha, baby lo pensó, lo pensó, baby, te lo juro, miraba pa’ los lados”. Además, confesó que no iba a olvidar la cara de Celeste, ya que parecía estar esperando la respuesta de Keiz con mucho interés.

Yailin La Más Viral hizo pasar un incómodo momento a Celeste Rodríguez y a Keiz

Celeste Rodríguez, le pidió ayuda a sus seguidores para ver si le revisaba el celular a su novio. (redes/Instagram)

“Se la puse difícil. Amiga, estoy apoyándote para ver qué decía. Pero lo pensó, hablen en la casa de ese tema”, le dijo Yailin a Celeste, provocando aún más polémica.

Tras el incidente, Rodríguez compartió el clip en sus redes sociales y escribió: “¿Qué dicen, le reviso el teléfono?”. El primero en reaccionar fue el propio Keiz, quien comentó: “Me tendieron una trampa, gente”. A este comentario se sumaron muchas opiniones de los seguidores.

Keiz y Celeste Rodríguez, son pareja. (redes/Instagram)

Entre las respuestas destacaron frases como: “Estaba paralizado con mucho miedo y no me podía mover”, “Yailin haciendo polémicas en Costa Rica”, “La música de Yailin no me gusta, pero definitivamente me cayó bien” y “Se puso a arder el mundo”.