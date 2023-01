Video: Youtuber tico Araya Vlogs sufrió la pesadilla de cualquier viajero fuera del país

El creador de contenido costarricense Araya Vlogs sufrió la pesadilla de cualquier viajero, al enfermarse estando muy lejos de su tierra.

En uno de sus más recientes videos que compartió en sus redes sociales, el sancarleño, de nombre Christopher Araya cuenta lo mal que la pasó cuando una fuerte gripe lo azotó durante su viaje a Egipto.

Araya, quien suele mostrar mucha energía en sus grabaciones, inició la nueva producción llamada “Tuve que buscar un DOCTOR al otro lado del MUNDO”, con el audio de una conversación con la gente del seguro que le dice que tiene que esperar un par de horas para que el médico llegue a atenderlo al hotel donde se hospedaba.

Ahí se le nota una cara de enfermo que nadie se la quita. La voz y los gestos también denotan que no la está pasando nada bien.

Araya Vlogs estaba bien pegado de la gripe en su hotel en Egipto. YouTube.

“Esto es un video inusual a lo que tenemos en el canal, nunca me había pasado algo así y puede servir para que cuando le pase a uno de ustedes, sepa qué hacer. Es un país en el que ni siquiera nos entendemos, no puedo explicarles bien qué es lo que siento”, afirmó.

Según Chris, el cambio de temperaturas y el estar comiendo en las calles puede que le causaran el mal. Sentía malestar en la garganta, fiebre, moqueras y mucho dolor.

Un par de chuzazos ayudaron al tico a sentirse mejor. YouTube.

Lo primero que hizo fue llamar a una amiga en Costa Rica que es doctora para que le dijera que tenía una faringoamigdalitis y que pidiera que lo inyectaran.

Luego contactó al seguro de viajero que paga para que le echaran una mano. Una hora después le respondieron el correo.

“Si fuera algo de urgencia no sé cómo funcionaría, pero me contestaron que les mandara los datos para organizarme la visita”, contó.

Araya también pidió ayuda a amigos en España para que lo asesoraran, ya que ellos ya habían pasado una situación similar.

Al cabo de dos horas, un médico llegó a la habitación del hotel donde se encontraba el tico y le pegó un chuzado en cada nalga. Por suerte todo lo que necesitaba estaba cubierto por el seguro.

“Yo esperaba que me pusieran trabas y preguntas, pero no, se tardaron en responder pero ya. Me dijeron que en dos horas estaba el médico aquí, fue un excelente servicio”, afirmó.

Para terminar el video, el youtuber recomendó pagar un buen seguro por aquello de los chascos fuera del país.