(Videos) Así luce la iglesia donde le dan el último adiós a Leonardo Perucci

El cuerpo del actor Leonardo Perucci ya está en la iglesia. (Manuel Herrera /La Teja)

Amigos, familiares y figuras del medio artístico costarricense se reúnen la tarde de este jueves en la iglesia Don Bosco, en San José, para darle el último adiós al actor y presentador chileno Leonardo Perucci, quien hizo de Costa Rica su hogar.

Entre las personalidades que llegaron a la misa están José Manuel Masís, conocido como Mongo Mongo, quien fue su compañero en el programa Fantástico; el actor Carlos Alvarado, el famoso Camacho, y el humorista Rolando Carmona.

Leonardo Perucci, actor y presentador, falleció de un problema en su corazón a los 87 años. (redes/Facebook)

También se hizo presente Marianela Herra, otra de sus excompañeras de Fantástico, así como el embajador de Chile en Costa Rica, Ricardo Bosnic.

La parte musical de la ceremonia estará a cargo del cantante Joaquín Yglesias, quien será el encargado de interpretar los temas durante la misa.

Misa de despedida del actor Leonardo Perucci. (Manuel Herrera /La Teja)

Perucci falleció este martes 10 de noviembre, a los 87 años, de un infarto luego de ser operado del corazón un día antes en el hospital Calderón Guardia.

Al igual que en su vela, que se realizó en la Funeraria del Magisterio Nacional, en la iglesia se colocaron las banderas de Chile y de Costa Rica, las dos tierras que más amaba.

Funeral del actor Leonardo Perucci

Perucci dejó una amplia trayectoria en la televisión y el teatro costarricense, así como muchos amigos que hoy lamentan su partida.

Funeral del actor Leonardo Perucci