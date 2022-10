Videos: Bad Bunny mandó a despedir a camareras de hotel porque le pidieron un “selfie”

Bad Bunny nos dejó con la boca abierta con semejantes acciones. Foto: GDA

Un promotor mexicano llamado Alex Tarin, quien ha sido el encargado de llevar a grandes artistas a Ciudad Juárez, reveló en una entrevista lanzada en los últimos días, lo complicado que es tener que lidiar con Bad Bunny.

El Conejo malo, quien se presentará en el Estadio Nacional el próximo 24 de noviembre, resultó ser más incómodo que tanga brasileña, pues le molesta que la gente se tome “selfis” con él, que lo saluden y hasta que no se cumpla con el número de birras que solicitó, ya que si pide 100 tiene que ser ese número, no son válidas 99.

Alex conversó con el youtuber Doble G para un video titulado: “Contraté a Bad Bunny y fue un dolor de cabeza, por todo cancela”. Allí hizo fuertes revelaciones de lo que fue su experiencia con el cantante más pegado a nivel mundial.

El mexicano considera que el intérprete de “Tití Me Preguntó” se ve muy mal influenciado por la gente que anda con él, quienes incluso piden cosas voladísimas, que quién sabe si el mismo cantante se da cuenta que lo hacen.

“De él no tengo nada malo que decir, pero con solo imaginar que uno que paga, es el productor del evento y no se puede tomar foto con él, así se lo pongo. Muchas veces los artistas son inalcanzables, Bad Bunny no fue una mala persona, pero las agencias que los manejan piensan que son los reyes del mundo y que el dinero es infinito, que pueden pedir exigencias exorbitantes.

“Bad Bunny en ese momento no era el fenómeno que es ahorita (2018), ya era muy famoso y tenía muchas exigencias. Avión privado, hotel cinco estrellas, habitaciones para 30 o 35 personas de staff. Los vuelos para bailarines y demás gente que no viene en avión privado tienen que ser de primera clase...”, empezó contando.

Alex Tarin reveló el dolor de cabeza que le dio Bad Bunny. Youtube.

Hasta ese momento, todo se podía catalogar normal, ya que se sabe que muchos artistas piden cosas similares. Lo increíble llegó después.

“Lo saludo, pero él ni siquiera dice un hola, solo me pone el puño. Le entregué la llave del hotel, pero antes de llegar a la puerta de la habitación, están todas las camareras del Marriott esperándolo, unas 10 o 15 con el celular, él no dijo nada, entró a su cuarto, no les dio foto. En cuanto las vieron los de seguridad, que eran unos monstruos, lo taparon.

“Luego el de seguridad, que de hecho lo mataron en Puerto Rico (2019), bajó al lobby y les menta la madre a los del hotel... Ellos piensan que pueden llegar a mandar, se creen los dueños del lugar donde estén. Decía: ‘quiero que me corran (despidan) a todas las camareras, no quiero ninguna en el hotel’. No sé si las mandaron a descansar temporalmente pero ese día si uno como huésped quería que cambiaran las sábanas, no iba a haber quién, porque a todas las mandaron a su casa, no sé si las iban a despedir o no”, contó Alex.

Cuando el youtuber preguntó la razón del por qué quería que las despidieran si ellas no faltaron el respeto, el promotor dijo que según el cantante, no tenían que tener esa información.

“Porque ellos decían estaban filtrando información que no debían haber filtrado, para Bad Bunnny era como: ‘¿por qué ellas saben que va a llegar un artista? no deben de saber eso’”, afirmó el azteca.

Según ellos, le perdonaron al hotel ese incidente si les lavaban una camioneta blindada sucia que se les ocurrió pedir después y que la organización tuvo que correr para buscar, debido a que de un pronto a otro, no les gustaron las del año que les llevaron.

Incluso, la misma producción había puesto a un camarógrafo para que grabara un poco la llegada y los de seguridad lo amenazaron con quebrarle todo el equipo, a pesar de que era contratado por los que estaban llevando al artista a México.

Increíble

Entre las sorprendentes declaraciones que dio el promotor, también llamó la atención que el artista hizo quitado a dos cantantes puertorriqueños de la lista de personas que abrirían su concierto. Como el productor ya les había dado acceso al lugar, los dejó que anduvieran por ahí pero sin la posibilidad de cantar.

Cuando Bad Bunny se dio cuenta que andaban cerca y a minutos de comenzar su concierto, amenazó con cancelar, pues no quería verles ni la sombra a esos compatriotas suyos.

Como ellos no querían salir, la seguridad del cantante agarró del cuello a los cantantes y los hizo sacados.

Además, se puso chivísima cuando se dio cuenta de que las birras que había pedido no estaban completas, ya que solicitó 75 y la producción le llevó 70, lo que hizo que nuevamente amenazara con jalar del lugar.

“¿Quién se va a tomar 75 cervezas? Porque aparte, ese era el camerino del artista, habían otros más, entonces las 75 cervezas eran solo para él y cuando se dieron cuenta que faltaban cinco cervezas y tres botellas de agua, nos dijeron que si no estaba todo completo, cancelaban el show”, afirmó Tarin.

Como si eso no fuera motivo suficiente para quedar curado, el cantante ni siquiera entró al camerino, pues una vez que llegó en la camioneta, se estiró y se subió a cantar. No puso un pie y menos vio todo lo que le tenían listo.

Agregó que la producción supo de las peticiones hasta que se firma el contrato y que si algo se incumple, el artista puede cancelar, aunque lo que pidan sea realmente absurdo.