(Videos) Kanye West firma bandera de Costa Rica a fan tico ante 40 mil personas y esta es su historia

Antuan Pereira y su mamá Stephanie Portuguez estuvieron en el concierto de Kanye West en México. (Cortesía /Cortesía)

Antuan Pereira Portuguez vivió algo que muchos fanáticos sueñan: que su artista favorito le firme un recuerdo único. Y no fue cualquier cosa.

El joven cartaginés, de 17 años, logró que el rapero estadounidense Kanye West le firmara la bandera de Costa Rica, en pleno concierto en México, ante la mirada de más de 40 mil personas.

Para Antuan, ese momento significó mucho más que una firma. Fue la confirmación de años de admiración y manifestación.

“Yo siempre dije que iba a representar a mi país. Esa bandera no era solo mía, era de todos los que amamos la música de él”, contó emocionado.

La historia de este gran sueño que vivió el tico el fin de semana comenzó meses atrás, cuando el exesposo de Kim Kardashian anunció un concierto en Brasil.

LEA MÁS: Kanye West pierde un platal por la polémica de Bianca Censori en los Grammy

Antuan Pereira logró que Kanye West le firmara la bandera de Costa Rica

En ese momento, Antuan y su mamá Stephanie Portuguez vieron la gran posibilidad de ver por primera vez a su artista favorito en vivo; sin embargo, a las semanas se anunció que el evento se canceló.

Pero el destino les tenía otros planes, porque en octubre el intérprete de “Stronger” confirmó que daría dos conciertos en la Plaza de Toros, en Ciudad de México, el 30 y 31 de enero, un recinto que terminó reuniendo a 80 mil personas entre ambas fechas.

“Cuando anunciaron México yo le dije a mi mamá: ‘tenemos que ir’. Y por dicha ella hizo el esfuerzo y compró los asientos del concierto para la primera fecha”, relató muy feliz.

Este es el momento en que Kanye West toma la bandera de Costa Rica para autografiarla. (Cortesía /Cortesía)

Ambos viajaron solos y únicamente con la intención de asistir al concierto sin imaginar todo lo que vivirían en la tierra del tequila y el mariachi.

“Él tiene más o menos entre cinco y seis años de ser fan. De hecho, creo que de los fans que hay en Costa Rica es de los que tienen la mayor colección. Tenemos todos los vinilos, ropa, tenemos zapatos, un autógrafo firmado en Reino Unido, que él lo compró en una subasta. De hecho, Antoine vende la ropa de la marca del artista por medio de su tienda virtual”, contó su mamá.

Esta es la firma de Kanye West en la bandera de Costa Rica que llevó Antuan a los dos conciertos. (Cortesía /Cortesía)

Más que una bandera

Desde antes de llegar a México, el colegial tenía claro que quería llevar algo especial para hacerse sentir en el concierto y de inmediato pensó en una buena bandera de Costa Rica.

Pero no llevó una bandera cualquiera, él mismo la diseñó y la pagó a hacer, según contó muy orgullosa su mamá.

Le puso su cuenta de Instagram (@danzzkye), el nombre de Costa Rica, por supuesto, y le cosieron el oso Dropout, también conocido como el Oso Kanye.

“La idea de la bandera nació porque yo venía de Costa Rica y con mucha ilusión. Siempre dije: ‘voy a representar el país’, porque no sabía cuántos chicos iban a ir y además, a cuántos se les iba a ocurrir llevar una bandera”, expresó.

Antuan Pereira logró que Kanye West le firmara la bandera de Costa Rica

LEA MÁS: ¿Quién es Bianca Censori, esposa de Kanye West, y por qué posó casi desnuda en los Grammy?

La primera noche se fueron a las afueras de la Plaza de Toros a escuchar la prueba de sonido y se llevó la bandera para ir bien identificado.

“Empecé a hablar con muchas personas que no conocía, mexicanos, incluso, había gente de otros países como Estados Unidos, Ucrania, les pedí que me la firmaran, entonces, me di cuenta que la bandera podía convertirse en algo más grande”.

“Empecé a plasmar la ilusión y la energía de la gente en esa bandera. O sea, porque al final todos nos había unido el amor por un artista”, señaló el joven.

Antuan Pereira y su mamá Stephanie Portuguez conocieron a otros seguidores de Kanye West. (Cortesía /Cortesía)

Su mamá agregó: “Lo que nadie pensó fue que la última firma de esa bandera iba a ser la del artista. Eso fue lo mágico de todo esto”.

Fue el único con un recuerdo

Doña Stephanie contó que el concierto del viernes fue espectacular, pero que sintió que su hijo se merecía verlo una vez más y por eso hizo todo lo posible para comprar una de las dos únicas entradas que quedaban muy cerca de la tarima.

“Sentía que no había disfrutado del todo, algo me decía que tenía que volver”, dijo Antuan.

“Yo sabía que era caro (costó 800 dólares), pero también sabía lo importante que era para él. Le dije: ‘vaya, disfrute, manifieste y gócelo’”, agregó la mamá.

North West, hija del rapero, también firmó la bandera tica. (Cortesía /Cortesía)

Para la segunda presentación el joven estudió cada detalle: analizó salidas, zonas, movimientos del artista. Incluso, convenció a los guardas para mantenerse cerca del área por donde Kanye saldría.

“Nada fue casualidad, todo fue planeado poco a poco”, aseguró.

En medio concierto logró acercarse a la actual esposa, Bianca Censori.

“Le pedí ayuda a la esposa, en inglés, para que él me firmara la bandera. Ella me dijo que sí, pero nunca pensé que fuera a pasar”, agregó muy emocionado al recordar aquel momento.

Antuan Pereira logró que Kanye West le firmara la bandera de Costa Rica

Cuando el concierto terminó, el cual aseguró haber disfrutado más que el primero, Kanye se acercó y en medio de los gritos del público extendió la mano y tomó la bandera de Costa Rica.

“Yo cierro los ojos y solo veo ese momento, cuando él me pedía la bandera y todo el mundo gritaba”, recordó el cartaginés.

LEA MÁS: Esposa de Kanye West llegó a los Grammy con vestido que no deja nada a la imaginación

Antuan aseguró que fue “impactante” sentir como 40 mil personas estaban viendo que le firmó la bandera siendo el único seguidor que consiguió un autógrafo del rapero.

“Me dio hasta miedo, pero fue tan lindo”, expresó.

Bianca Censori, esposa de Kanye West, fue la que ayudó al costarricense a lograr el autógrafo del cantante. (Cortesía /Cortesía)

Stephanie contó que no pudo contener las lágrimas cuando se enteró lo que había logrado su hijo.

Aunque Antuan reconoce que Kanye West ha sido también un artista polémico, él prefiere quedarse con lo positivo y más ahora con este gran gesto.

Hoy las redes del tico tiene seguidores de West por montón y felicitaciones de muchos se sus amigos por haber cumplido su sueño, aunque todavía le queda otro deseo: “Yo quiero que Kanye sepa que Costa Rica lo espera”.

Y quién sabe… después de esta historia, tal vez este otro sueño no esté tan lejos.

Antuan Pereira y su mamá Stephanie Portuguez estuvieron en el primer concierto en la Plaza de Toros un poco lejos de la tarima. (Cortesía /Cortesía)

Tico de 17 años consigue autógrafo único de Kanye West en su concierto de México.