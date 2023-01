Videos: Ojo a la megabronca protagonizada por modelos en fiesta de inicio de año

Aca desde otro ángulo pic.twitter.com/Cd4tLBi8x7 — Micacas (@mikkstel) January 1, 2023

Una fiesta para recibir el año nuevo terminó en una megabronca protagonizada por varias modelos en Paraguay.

La pachanga se realizó este 1° de enero en frente de las oficinas de la Confederación Sudámerica de Fútbol (Conmebol) por lo que se ha hecho todavía más viral.

En los videos se ve a la conocida modelo Tati Giménez y a un grupo de bellas mujeres dándose de golpes. También se observan dos o tres personas de sexo masculino involucrados en la trifulca.

Bronca de modelos en Paraguay

Al parecer, uno de ellos era amigo de Tati, quien no tardó en defenderse en el medio de los cuestionamientos. “Yo no tengo nada que ver en el quilombo que se armó, yo lo único que hice es ir a sacarle a él (su amigo) de ahí. Ya después de minutos porque ya estaba en el auto saliendo del lugar, ahí más de 5 chicas pegándole, ellos sabrán el motivo, pero si en el momento de separar lastimé a alguien pido disculpas. Como toda amiga y mujer quise separar. Yo no empecé nada, no tengo motivo alguno, inclusive le recibí a todas ellas en mi mesa dentro del lugar sin problemas”, dijo.

Mientras tanto, la modelo desactivó sus redes sociales en las últimas horas, según ella, para tener paz mental.