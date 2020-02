Para la gente que dice que una frase, como “el fútbol es para hombres”, no es una frase machista, nunca sufrieron cuando nos gritaban desde los buses en la cancha anexa de La Sabana, que nos fuéramos a la lavar platos a la casa mejor, que no perdiéramos el tiempo, pedimos apoyo de los padres hacia sus hijas futbolistas porque inclusive hoy en día hay niñas que juegan al fútbol en las escuelas y sus compañeritos las apartan por esa clase de comentarios. Y no, no somos susceptibles como dice este señor, nos olvidamos que la televisión llega a todo el país por esa razón hay sinónimos que se podrían utilizar para no interferir en lo que ha avanzado el fútbol femenino, vivimos en un país machista con muchos femicidios al año.