Viola Davis será “la mujer rey”

Foto de Rich Fury/Invision/AP (Rich Fury)

Inspirada en hechos reales, “The Woman King” (La Mujer Rey) estrena en estos días en cines y narra el viaje épico de la general Nanisca, interpretada por Viola Davis, mientras lidera a la próxima generación de guerreras del Reino de Dahomey, en África Occidental.

Conocidas en el idioma fon, como Agojie, “La Mujer Rey” cuenta cómo este regimiento militar exclusivamente de mujeres, que estableció la supremacía de Dahomey durante los siglos XVII al XIX, sobre los reinos vecinos y fueron nombradas por los europeos como Amazonas por sus habilidades.

La película dirigida por Gina Prince-Bythewood (“The Old Guard”) y con un guion de Dana Stevens, retoma eventos históricos y nombres documentados de mujeres Agojie, aunque sus personajes son ficticios como el de Nanisca (Viola Davis), y su hija Nawi (Thuso Mbedu).La excepción es el personaje de King Ghezo, interpretado por John Boyega, que de acuerdo a los registros históricos, reinó en Dahomey de 1818 a 1858, marcando el comienzo de una época de prosperidad económica y fortaleza política, en el actual país de Benín, bajo el liderazgo de Ghezo.

Otro de los personajes a destacar es el de Izogie, interpretado por Lashana Lynch, quien apareció en “Captain Marvel”, “No Time to Die” y “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

Luego de su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto, “La Mujer Rey” recibió críticas positivas por su historia, elenco y coreografías de acción. En el sitio web Rotten Tomatoes, el 94 % de las reseñas de los críticos son positivas, con una calificación promedio de 7.8/10, y una puntuación de la audiencia del 99 %.

