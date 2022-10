“Vive un mal momento”: Lo que se sabe de la salud de Amaia Montero

Fue hace un par de días cuando Amaia Montero, exvocalista del grupo La Oreja de Van Gogh, preocupó a todos sus fans al publicar una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece despeinada y con un semblante triste.

Por supuesto que muchos de sus fieles seguidores argumentaron que la foto trataba de dar un mensaje sobre la apariencia, sin embargo, otra parte de su público se angustió por algunos de los comentarios que la cantautora española realizó: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de que me sirve la vida?”.

Publicación de Amaia Montero dispara todas las alertas

Después de la foto y de no tener una respuesta clara sobre su estado, el programa español “Fiesta” de Telecinco presentado por Emma García, se comunicó con Marcelo Vaccaro, el productor musical de Amaia, luego de que ella compartiera su número mediante historias de Instagram.

“Le hackearon la cuenta. La quiero mucho y ella a mí también” explicó el productor. Sin embargo, los conductores del programa manifestaron su preocupación: “A mí me llama la atención los comentarios, las contestaciones y que ella también ha tenido una época en la que no ha estado bien, en la que ella misma reconoció que estaba en un pozo del que le costaba salir”.

Por otra parte, fue el periodista Aurelio Manzano quien brindó los detalles más importantes sobre el estado en el que se encuentra la intérprete de “Rosas”. De acuerdo con su información, el equipo de trabajo de Amaia explicó lo siguiente: “Buenas tardes, nadie está banalizando nada. No forma parte de ninguna campaña promocional ni de marketing”.

Aunque una persona muy cercana la cantautora levanta más alarmas: “Mucha precaución porque estamos con un tema delicado de salud, un mal momento”.

Hasta el momento, Amaia Montero no ha emitido ningún comunicado oficial, aunque ha realizado otras dos publicaciones en su cuenta de Instagram, una de ellas con su canción “La boca del lobo” y la otra con una foto de un concierto.

“Todos suponemos cosas pero como dice la cancion nadie sabe nada”, “Cómo no acompañarte si con tu música me abrazaste tantas veces” y “Siempre vamos a estar contigo en las buenas y en las malas siempre a tu lado Montero” son algunas de las palabrasde aliento que sus fans le han dedicado.