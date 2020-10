“Está bastante complicado, esto es como el extremo porque tenemos desde las cuatro de la mañana de estar pegados en el bloqueo de Viscaya, sobre el río, que es en Bananito sur y estamos a la espera de que nos dejen pasar. Ya es demasiado porque hay un montón de gente y con poco combustible, si no abrieran el paso no sabríamos qué hacer porque no nos alcanza para llegar a San José, ni para atrás ni para adelante”, comentó antitos de que los dejaran pasar.