Viviana Calderón agradece por un momento que vive que hasta la tiene con las lágrimas afuera

Viviana Calderón está agradecida aunque sí bastante nostálgica. Fotografía: Instagram Viviana Calderón. (Instagram)

Viviana Calderón está tan agradecida y nostálgica por un momento que vive que hasta reconoció haberse pegado una llorada hace unos días.

La expresentadora de tele contó que anda con sus sentimientos a flor de piel y el corazón hecho un puño porque su hija, Giuliana, termina esta semana el cuarto grado de la escuela y está sorprendida con lo rápido que pasa el tiempo.

Este viernes, Giuli, de 11 años, cursará el último día de su cuarto grado y en pocas semanas comenzará el quinto.

“Ustedes no saben la llorada que me pegué antier (el martes), es que ¡qué increíble como pasa el tiempo!, y verla así como va creciendo es una gran bendición y ustedes mamitas me entenderán”, dijo Vivi en una historia que publicó en Instagram.

Viviana Calderón contó la montaña rusa de emociones en la que anda subida

Reconoció que salió de la escuela con un “nudo en la garganta”. “Pero la verdad con toda la alegría y el agradecimiento de poder verla crecer así y ver a sus compañeritos y que sus maestras sean tan buenas. Por todo lado que lo quiere ver es bendición. Ya voy a llorar otra vez”, afirmó la macha.

Giuliana es la única hija de Viviana, quien sigue alejada de la tele, pero muy empunchada en sus entrenamientos deportivos.