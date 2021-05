“Hubo problemas internos muy fuertes y no vale la pena exponerlos al público. Hubo una conversación entre varias personas, estuvo Vivian Peraza (productora de Dancing), y otra gente, estuvimos en esa reunión como seis personas y como yo no acepté la propuesta que la producción me hizo, ellos (la producción) tomaron la decisión de sacarme. Mi salida no se dio porque no tenía votos o porque no sabía hacer los pasos”, se dejó decir Pablito.