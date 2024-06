Viviana Calderón habla de un tema al que muchos le huyen porque “¡ay, qué barbaridad!”

Viviana Calderón habló abiertamente de un tema al que mucha gente le hace la cruz. (Instagram)

La siempre bella Viviana Calderón habló, abiertamente, de un tema al que muchos le huyen porque “¡ay, qué barbaridad!”, según dijo previo a exponer su opinión.

Vivi habilitó la cajita en sus historias de Instagram y pidió a la gente comentar sobre aquellas cosas de las que hablan poco por “pena, dolor o ridiculez”.

Sus seguidores no esperaron nada y comenzaron a hacerle algunas confesiones, pero hubo un vivillo que transformó su opinión en pregunta y le cuestionó a la macha sobre si el sexo ha ido mejorando en su vida con el pasar de los años.

“Este tema casi nunca se habla porque ‘¡ay, qué barbaridad!’. Chao con eso. Hablemos abiertamente del asunto”, dijo Viviana, quien habló desde su experiencia como mujer de 43 años y pareja de Pablo Rodríguez, de 50.

Viviana Calderón habló abiertamente sobre el sexo a los 40. (Instagram)

“Conforme vamos creciendo es bueno que nos atrevamos a explorar sin tabúes, a disfrutar cada momento en libertad, satisfacción, con respeto eso sí. Los 40 no son el fin. Al contrario, puede ser el comienzo de algo nuevo, distinto y excitante. En mi caso, tengo una pareja increíble que me da la confianza de vivir y gozar la sexualidad al máximo a mis 40″, refirió la ex A todo dar.

Según Vivi, la sexualidad no es un asunto de edad, sino de actitud y aceptación para disfrutar a plenitud de esos momentos en pareja.