Viviana Calderón hizo enojar a Pablo Rodríguez y él no se esforzó por disimularlo

Viviana Calderón y Pablo Rodríguez se llevan muy bien. (Instagram)

Pablo Rodríguez se molestó con Viviana Calderón y ella lo compartió con mucha diversión en sus redes sociales.

La expresentadora de televisión hizo enojar a su novio riéndose de él porque no podía dominar a uno de los perros que tienen, hecho que a él no le hizo mucha gracia.

“Estamos tratando de enseñarle a andar sueltito y que cuando lo llamemos inmediatamente venga, pero no le hace caso, en cambio, mis fieras aquí quedititas. Queda mucho qué enseñar”, dijo entre risas.

Mientras ella grababa y se reía a carcajadas, él se molestó y se lo dejó claro.

“Deje de estarse riendo de eso. Usted más bien, en vez de ayudar... Él sí me hace, sí me ha hecho caso, él tiene unos comandos, pero no está acostumbrado a andar suelto”, explicó el actor con cara de pocos amigos.

Al final ella le aseguró que sabe que es por eso y lo motivó a tener paciencia para el futuro.

“Mi amorcito, poco a poco lo lograremos, poco a poco irá a aprendiendo, con paciencia, amor, dedicación, respeto y más paciencia... ¿Ya dije paciencia? Obvio tiene que ser un trabajo en equipo”, concluyó.