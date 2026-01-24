Viviana Calderón reclama por ausencia de este tema en debates presidenciales

La presentadora Viviana Calderón pegó el grito al cielo en las últimas horas al evidenciar la ausencia de un tema que considera crucial en los debates presidenciales realizados hasta ahora, de cara a las elecciones del próximo 1.° de febrero.

La macha cuestionó que, pese a la importancia del asunto, no se le esté dando el peso que merece, a diferencia de otros ejes como la seguridad, la salud, la economía y la educación, que también son importantes.

Viviana Calderón es una reconocida presentadora de la televisión costarricense. Fotografía: Cortesía Repretel. (Redes/Instagram)

El reclamo directo en redes

Calderón externó su malestar por medio de una publicación en Instagram, justo mientras Multimedios Canal 8 transmitía su debate presidencial, la noche del jueves.

“¿Soy yo, o del tema ambiental se habla poco o del todo no se toca? Digo, en los debates se habla de cómo mejorar la seguridad, el sector salud, la economía, la educación… ¿Pero del sector ambiental, que es también muy importante?”, escribió Viviana.

Una defensora constante del ambiente

El reclamo no sorprende a quienes siguen de cerca a la presentadora, ya que Viviana Calderón es una férrea defensora del ambiente y en reiteradas ocasiones ha alzado la voz públicamente contra la tala de árboles y decisiones que, a su criterio, afectan los recursos naturales del país.

Uno de los casos más recientes en los que se pronunció fue por la tala de árboles en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, así como por la corta de árboles en San Rafael de Heredia, específicamente en el sector de El Tirol, durante el año anterior.

Viviana Calderón hizo este reclamo por los debates presidenciales. Fotografía: Instagram Viviana Calderón. (Instagram/Instagram)

Un llamado en plena recta final electoral

El señalamiento de Calderón se da en plena recta final de la campaña electoral, cuando los debates se convierten en una de las principales herramientas para que el electorado conozca las propuestas de quienes aspiran a la Presidencia.

Para la presentadora, el tema ambiental debería ocupar un lugar prioritario, al mismo nivel que otros problemas estructurales del país.