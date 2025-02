Viviana Calderón revela el capítulo secreto de su paso por A todo dar: “Llegaba a la casa y lloraba”

Viviana Calderón no está en la actualidad en ningún proyecto televisivo, pero sí es una de las presentadores de tele con más trayectoria en el país. Fotografía: Instagram de Viviana Calderón. (Instagram)

Viviana Calderón habló por primera vez, públicamente, del capítulo secreto de su paso por A todo dar, programa de Repretel que presentó entre 2001 y 2005.

En el podcast de la expresentadora de tele, Johanna Villalobos, Vivi se sinceró y reconoció que no todo fue alegría y felicidad cuando trabajó en el espacio de concursos.

LEA MÁS: Viviana Calderón está furiosa con extranjeros por situación que tiene chivas a muchos ticos

Calderón se unió al elenco de presentadores del programa (que en ese momento lo conformaban Nancy Dobles y Carlos Andrés Vargas) un año después de su estreno, luego de participar en el concurso Tica Linda, que producía Repretel.

Para entonces, la macha tenía 21 años y la ilusión de iniciar una carrera en la televisión no empezó de la mejor manera que digamos.

“Toda la vida siempre he sido una mujer grande y cuando yo entré a A todo dar, obviamente, en televisión uno se ve más gruesito de lo que normalmente es y, claro, al entrar con este grupo de mujeres todas delgaditas y así, obviamente a mí me veían como la grandototota”, aseguró Calderón.

Luego de eso, al canal comenzaron a llegar cartas donde cuestionaban su participación en el programa por su físico.

“Incluso cuando hablamos del ‘hate’ que mandaban cartas (ahora la gente expresa eso usando redes sociales), a mí en varias ocasiones me mandaban diciendo que qué estaba haciendo yo ahí, que tenía una cintura de sapo, que nada qué ver con las demás y todas esas cosas uno a los 21 años es como que feo. Era mi primera vez en televisión así fuerte, en un programa tan exitoso”, refirió Calderón.

LEA MÁS: A Viviana Calderón se le salen las babas por el Aquaman que tiene en su casa, solo vea las fotos

La también expresentadora de canal 7 confesó que hasta en la producción del programa en algún momento le comenzaron a cuestionar sobre cómo se veía frente a las cámaras, situaciones que terminaban en llanto cuando llegaba a casa.

Viviana Calderón tenía 21 años cuando comenzó a trabajar en A todo dar. Fotografía: Archivo LT.

“Incluso hasta los mismos productores me decían que si no pensaba en operarme, entonces yo, suave un toque. Hablé esto con mi mamá y todo. Imaginate lo terrible que puede llegar a la mente, distorsionar su imagen y entonces, por dicha, yo hablé con mi mamá. Llegaba llorando, le decía que me dicen esto y que además yo me veía y me veía horrible; o sea, feo, pero yo llegaba al canal calladito, todo está bien, todo perfecto, pero llegaba a la casa y lloraba”, relató.

Tras eso, Viviana mencionó que se puso a hacer dietas y a cuidarse más y así logró adelgazar un poco. “Pero fue feo, eso fue duro, más que estaban constantemente viendo si yo estaba más pasadita (de kilos) porque siempre había comparaciones”, agregó.

A pesar de eso, Vivi agradeció por la gran escuela en televisión en vivo que fue para ella A todo dar, programa que le dio gran parte de su popularidad.

LEA MÁS: Productor de canal 7 publica foto del programa A todo dar y así reaccionó Viviana Calderón

También contó que cuando empezó a trabajar ahí ganaba 300 mil colones.