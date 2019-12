“¿Cómo puedo continuar con una persona que no amo, pero a la que no se puede dejar? Ella es muy buena gente, pero no quiero que se sienta mal si le digo que me quiero ir por lo que estoy a su lado a pesar de todo. Vivimos como amigos y le cumplo con todo, pero la verdad no la amo y no me puedo ir. Ella sufre mucho por su familia y a mí me toca sostenerla”.