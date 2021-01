“Mi novia y yo vivimos juntas desde hace varios años y tenemos una relación muy bonita, nuestras familias lo aceptan y lo han entendido. Yo me quiero casar, pero ella dice que no, que no lo necesita aunque desde el principio este fue nuestro sueño, nuestra visión, así que no entiendo qué le pasa ahora. Cada vez que trato de tocar el tema se enoja”.