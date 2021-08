“Vivir bajo un esquema de celos propicia un ambiente de inestabilidad”

Constantemente recibo correos que tienen que ver con los celos, los cuales se dan cuando una persona o ambos, establecen una relación basada en el control, los cuestionamientos y las dudas, ya que se parte de una visión de que la pareja lo puede traicionar en cualquier momento.

1. Esos celos que no tienen fundamento alguno, que nacen en las necesidades emocionales no resueltas de una persona, en sus heridas, sus malas experiencias, en estructuras de dependencia o problemas de autoestima y autopercepción, siempre llevan a creer y considerar que la otra persona lo va a traicionar.

2. Un amor basado en una duda sistemática perjudica el concepto que se tiene sobre la lealtad de la pareja y lo cual muchas veces no corresponde con la realidad. Si se insiste en controlar, ahogar o accionar se llega a temas de control, maltrato y se crea un ambiente sicológico negativo, llegando incluso a la violencia física.

3. Vivir bajo un esquema de celos únicamente propicia un ambiente de inestabilidad progresiva, que crea una curva de tensión constante.

4. Los celos son un indicador de una fuerte necesidad de buscar ayuda, porque hay un tema de salud emocional que debe ser tratado con el objetivo de procurar la mayor estabilidad para que la relación pueda funcionar lo mejor posible.

Si usted es celoso, le toca aceptar que necesita ayuda, porque es más sencillo aceptar, asumir, resolver y modificar, que vivir toda una vida esclavo de el control, el miedo y la inseguridad propia de estos patrones de celos que terminan por fomentar una vida de dolor.

5. Si usted se consideras una persona celosa es momento de trabajarlo, de buscar ayuda y con humildad, reconocer que tal vez su historia ha creado una forma de actuar que debe ser modificada para alcanzarla paz interior. Vivir bajo la premisa de “si no me cela, no me ama” o de pensar que los celos son parte del amor, no es aceptable.