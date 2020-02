“Vivo en depresión desde que mi hija se fue a trabajar fuera del país. Ella es ingeniera y se fue sin pensar en mi dolor. Me enteré que se había juntado con un muchacho de Filipinas y no me consultó ni me dijo nada. Siento que ya yo no soy importante en su vida. Ahora vivo encerrada en mi casa y mis otras tres hijas me lo recienten mucho, pero les he dicho que el corazón de una madre no se traiciona y que lo que ella hizo no estuvo bien”.