Vocalista de Percance contó una anécdota a sus seguidores y terminó asustado y regañado

01/10/2022. Concierto de Percance. Museo de los niños, San José. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

El vocalista de la banda costarricense Percance, Esteban Alí, pasó por una situación muy particular que quiso compartir como una anécdota divertida con sus seguidores, pero al final salió “regañado” y asustado.

El cantante contó que el miércoles anterior se llevó una sorpresa cuando despertó y vio que tenía 100 mil colones más en su cuenta bancaria.

“Les voy a contar una buena historia, me levanté temprano y veo una notificación que tengo 100 mil colones por Sinpe. Yo dije ‘que dicha empecé el año con ganancias’”, comentó el cantante.

El vocalista agregó que al inicio pensó que era algún depósito de una marca o dinero de algún trabajo, pero que minutos después encontró muchas llamadas perdidas y un mensaje que decía que hubo una equivocación.

“Qué bajón, ya me había gastado la plata, ya tenía ganancias. Qué difícil situación y era un señor como de 70 años, ¿qué hago?”, indicó.

Alí les preguntó a sus seguidores si les había pasado y con cuánto dinero y ellos lo alertaron que podía ser una estafa.

“Me están contando que es una técnica de estafas, pero yo revisé y la vara era real”, dijo, pero le insistieron con el tema de la estafa.

“¿Cómo me roban los datos? No entiendo nada, los 100 mil me llegaron de verdad. Ya no vuelvo a contarles nada, mejor dejamos el tema ahí porque estoy estresadísimo y a lo mejor alguno de ustedes es hacker y me roba lo que me queda”, puso cerrando la conversación.

Al final al artista le salió peor desahogarse con sus seguidores, pues lo dejaron asustado, hasta algo “enojado” y no terminó de contar la historia.