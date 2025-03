Vocalista del grupo Buena Calle competirá en Nace una estrella: “En esto soy una gran novata”

Jessica López Cambronero es una de las participantes con más trayectoria musical que participará este año en Nace una estrella. Fotografía: Cortesía Teletica Formatos. (Teletica Formatos /Teletica)

La experimentada cantante Jessica López Cambronero competirá en la sétima temporada de Nace una estrella (NUE).

El nombre de la vecina de San Sebastián, de 34 años, integra la lista de participantes de la nueva edición del reality de canto de canal 7, que iniciará el 6 abril a las 7 de la noche.

Teletica Formatos confirmó este viernes a los 17 participantes del programa (12 adultos y cinco niños), un grupo en el que convergen expertos, novatos y hasta un políglota.

Además de Jessica, en la categoría de adultos del programa competirán Verónica Quirós, Maribeth Rivas, Karen Box, Rosmery Navarro, Franciny Castillo, Andrés Zamora, Albin Fernández, Alberto Ismael Murillo, José Martín Rodríguez, Yeris Lobo y Alejandro Galarza.

Mientras que la competencia infantil la librarán Santiago Abarca, Maximiliano Cruz, Sofía Castro, Juan David Montero y Vivianne Juárez.

De todos los fichados, Jessica es la que más “calle tiene” ya que cuenta con 16 años de trayectoria musical, es la actual vocalista del grupo nacional Buena Calle y también tiene carrera en solitario en la música.

Su nombre como posible participante del reality sonó desde febrero en la primera ronda de audiciones, cuyo desempeño en el escenario le valió la clasificación directa al segundo y definitivo casting.

Antes de audicionar este año, la artista ya había pulseado estar en el programa cuatro veces, pero su momento fue hasta ahora. De eso y más, la simpática y talentosa cantante habló con La Teja.

Jessica López Cambronero es la vocalista de la banda nacional Buena Calle. Fotografía: Instagram de Jessica López. (Instagram/Instagram)

-¿Qué significa participar en NUE?

Estar en un reality nacional es un gran sueño y experiencia. Y un ‘check’ en mi lista de metas como artista, ya que la plataforma es una gran catapulta y me da la posibilidad de tener más contacto directo con el público de Costa Rica.

-Audicionó en cinco ocasiones, ¿por qué quería tanto entrar a la competencia?

Porque es un programa que le abre muchas puertas a los artistas y que apoya al talento nacional. También porque quiero que la gente me conozca, que conozcan esa esencia de Jessica como artista.

-¿Qué cree que marcó la diferencia para este año sí ser admitida al programa?

El ser una persona más madura, poder conocer más de mí, mis debilidades y fortalezas y eso me sirvió para poder hacer una mejor escogencia de canciones, además de poder prepararme mejor para este momento.

Johanna Solano, Édgar Silva y Lisbeth Valverde serán los presentadores de Nace una estrella. Fotografía: Cortesía Teletica Formatos. (Teletica /Teletica Formatos)

-Tiene una carrera musical de 16 años y alguna gente ha criticado que artistas con trayectoria participen en el programa, ¿qué opina de eso?

Estar en una producción de esta magnitud es otro mundo y otro escenario complemente a lo que uno está acostumbrado; sin embargo, no me considero una cantante reconocida a nivel nacional y como bien lo dijo la productora de NUE (Vivian Peraza) es una vitrina para catapultar artistas con o sin experiencia, debido a las pocas plataformas de apoyo que hay en Costa Rica.

-También desde su clasificación directa a la segunda ronda algunas personas insinuaron que había argolla, ¿qué tiene que decir al respecto?

Para nada de argolla. ¡No me esperaba el pase directo! De hecho había escuchado que a una persona la pasaron, pero no sabía que en las audiciones estaban dándolo.

-¿Cómo se prepara para enfrentar las críticas que pueden surgir hacia usted durante su participación debido a esas cosas que se dijeron desde antes?

Ahorita no pienso en eso porque estoy muy enfocada en el programa, en dar lo mejor de mí en cada gala para así poder brindar un lindo show.

Marvin Araya, Debi Nova y Joaquín Yglesias conformarán el jurado de Nace una estrella 2025. Fotografía: Cortesía Teletica Formatos. (Cortesía/Cortesía)

-¿Cree que parte como gran favorita o que tiene gran ventaja por su trayectoria musical?

Para nada. Todos los participantes somos iguales, cada uno con su estilo. Y no tengo ventaja, tampoco lo considero así. Estar en un reality son otros 100 pesos, como decimos los ticos. Es una gran producción, otro escenario, y con jueces viéndote, así que en esto soy una gran novata.

-¿Qué va a pasar con su carrera musical, tanto en Buena Calle como la que tiene en solitario?

Pues algunas rutinas van a cambiar pero por el momento estoy enfocada en el programa. Ya veremos después cómo se van acomodando las cosas.

-¿Qué es lo que más le ilusiona de esta etapa que viene?

Quiero aprender mucho a crecer como artista y como persona. Además que es una gran experiencia que no he vivido. Ya el estar en un reality es otra cosa, así que esto que estoy viviendo es lo que me ilusiona.

Luis Montalbert, María Marta López, Isabel Guzmán y Javier Acuña serán los profesores de canto y baile de Nace una estrella. Fotografía: Cortesía Teletica Formatos. (Teletica /Teletica Formatos)

-¿A qué Jessica vamos a ver y conocer en el programa?

Quiero que conozcan mi esencia, a esa chica que ha dedicado su vida alcanzar sus sueños, a complacer al público en cada gala y a dar lo mejor de mí en cada una de ellas.