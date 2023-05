“Volver al futuro” también nos devuelve al pasado

El 3 de julio de 1985 Volver al futuro se estrenó en más de 1200 salas de cine de los Estados Unidos. Dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd, esta cinta cuyo guion original fue rechazado en un primer momento por los estudios de Hollywood, se convirtió rápidamente en una de las favoritas de la época y en un referente en cuanto a las historias de viajes en el tiempo.

En los Estados Unidos, Back to the future, el nombre original de la cinta, recaudó en total $210.609.762 y $381.109.762 a nivel mundial, y fue por tanto, la película más taquillera de 1985.

Tras el éxito, le seguirían dos secuelas, Back to the future 2 y Back to the future 3, estrenadas en 1989 y 1990, respectivamente.

38 años después del estreno de la primera cinta de la saga, las curiosidades sobre esta siempre son bienvenidas.

“No haremos un reboot (reinicio) de Volver al Futuro mientras pueda opinar”, declaró Robert Zemeckis cuando se le ha preguntado sobre la posibilidad de un reinicio de la película.

Para dejar claro que Volver al Futuro sobrevivirá como una de las películas de ciencia ficción más icónicas de todos los tiempos nos devolvemos al pasado para conocer algunas curiosidades que todo fan de la cinta debe saber.

1. Eric Stoltz fue el actor original de la saga. Incluso, grabó la mayoría de escenas, pero el tono serio que le estaba dando al personaje terminó por convencer a Universal de despedirlo y contratar a Michael J. Fox.

Sin bien Stotlz fue primer Marty McFly en rodar no fue el único actor en ponerse en la piel del popular adolescente. Antes de él, actores como Ben Stiller, Billy Zane, John Cusack, Charlie Sheen y Jon Cryer fueron parte del casting.

2. A principios de 2020, Jon Cryer (Two and Half Men) reveló que cuando audicionó para el papel de Marty McFly el guion original de la película era muy diferente al que se plasmó en la película.

“La secuencia final no involucró una torre de reloj o un rayo. La máquina del tiempo no era un DeLorean era una máquina que necesitaba fisión nuclear y un ingrediente secreto que resultaba ser Coca-Cola (...)”,. dijo Cryer.

3. Bob Gale, creador de Volver al futuro, escribió el guion de la película inspirado en un anuario de secundaria de su padre. Cuando lo encontró se preguntó qué habría pasado si él pudiera haber viajado al tiempo estudiantil de sus papás.

Cuando Gale ya tenía el guion en buena forma, lo terminó de escribir con Robert Zemeckis, el futuro director de la cinta. Emocionados de lo que tenían en mano, ofrecieron la idea a varios estudios, pero fueron rechazados 40 veces.

Las excusas argumentaban que la cinta “no era lo suficientemente atrevida y obscena” como lo eran otras películas de adolescentes de la época.

4. Los candidatos para el papel de Marty McFly fueron varios y a la lista mencionada líneas arriba, hay que sumarle la audición de Johnny Depp.

En 2010, a propósito del lanzamiento de Back to the Future: The 25th Anniversary Trilogy, Bob Gale dijo a Premium Hollywood: “Revisé las notas y dije ‘¡caramba, ni siquiera recuerdo que leímos a Johnny Depp! Así que, sea lo que sea que hizo, ¡supongo que no fue tan memorable!”.

5. Originalmente, la máquina del tiempo era un dispositivo láser. Más tarde, se reemplazó por un refrigerador que funcionaba con energía nuclear, pero finalmente fue descartado, pues hubiera sido un grave peligro para los niños de entonces, quienes seguramente hubieran ido en masa a secuestrar sus refrigeradores.

“En los dos primeros borradores del guion, la máquina del tiempo era en realidad una cámara del tiempo construida con un viejo refrigerador que Doc Brown tuvo que arrastrar en la parte trasera de una camioneta”, dice el coguionista y productor. “Cuando finalmente llegamos a la preproducción de la película, el director Bob Zemeckis estaba empezando a pensar en cómo iba a filmar algunas de estas escenas, y se le ocurrió la brillante idea de que tendría mucho más sentido para Doc Brown construir la máquina del tiempo en un automóvil“.

6. En la primera película de Volver al futuro, la actriz Claudia Wells interpretó el papel de Jennifer, la novia de Marty McFly. Sin embargo, en las dos secuelas restantes, esta fue reemplazada por Elizabeth Shue, popular entonces por Karate Kid de 1984.

Claudia tuvo que dejar su papel luego que su madre fuera diagnosticada con cáncer. Como resarcimiento la actriz volvió a interpretar a Jennifer en 2011 prestando su voz para los videojuegos inspirados en Volver al futuro.

7. En 2010, con motivo del 25 aniversario de Volver al futuro, los productores de la cinta lanzaron en la versión Bluray un video de las tomas falsas de la saga.

8. La escena final de Volver al futuro nos muestra un enorme “Continuará”. Sin embargo, cuando se rodó la primera película se hizo sin pensar en una secuela. Esta estrategia no fue más que una broma de Zemeckis y Gale. Estrenada la cinta y ante el éxito que tuvo, Universal no dudó en pedir una segunda y tercera parte.