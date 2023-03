¿Volverá Karel Hernández a A Cachete? El músico habló con La Teja y dio su verdad

Karel Hernández volverá este viernes a A Cachete.

En las últimas semanas ha llamado mucho la atención la ausencia del músico no vidente Karel Hernández en el programa A Cachete, de Multimedios.

En redes sociales se hablaba de un alejamiento entre el cubano y su amigo y dueño del programa Luis Carlos Monge y que por eso no había estado en cámaras en los últimos programas. En su lugar estuvo Rigoberto Jiménez, mejor conocido como El Sepulturero.

¿Karel Hernández ya no está en A cachete?

Sin embargo, Karel afirma que el asunto no fue así y que su ausencia se debe a unas vacaciones que tomó porque en más de tres años no había parado y necesitaba descansar, luego de ser parte de las transmisiones de fin de año y de toros de Repretel.

Hernández, quien lleva casi 27 años de estar en el país luego de haberse venido de su natal Cuba, habló con La Teja y nos contó que este viernes volverá al espacio y además qué ha pasado con él en estas últimas semanas.

-¿Qué se ha hecho?

Aquí estoy, dándole duro, intentando hacerme un mercadito de lugares en la zona de Guanacaste y Liberia para poder tocar y también aproveché para tomar vacaciones, porque llevaba varios años de estar con mucho trabajo y no había podido descansar, entonces le dije a Luis Carlos que me diera un ‘break’ (descanso).

-¿Entre ustedes todo está bien?

Todo excelente, como siempre ha estado, como la gente lo ve en el programa, así estamos.

-¿Le ha hecho falta estar en el programa?

Muchísima falta, los compañeros y el chingue me han hecho falta, ya son tres años y hasta el público me ha estado preguntando que qué pasa conmigo, que cuándo regreso y como ha habido controversia y habladas se preocupan, pero eso no existe.

-¿Cómo cree que le fue al sustituto?

Súper, yo lo felicito porque hizo las cosas como tienen que ser, cada vez que he necesitado de él, cuando he tenido otro evento y no he podido ir al programa o ahora en estas vacaciones, a quien acudo es a él.

-¿Qué significa para usted estar en el programa y hacer dupla con Luis Carlos?

Mucho, nos llevamos como amigos, como hermanos y como compañeros. Nos conocíamos antes de entrar al programa y para mí ha sido fundamental trabajar ahí, he tenido exposición mediática y me encanta el programa, me gusta ser y hacer algo que al público le gusta y que por ellos se ha mantenido A Cachete por tres años.

Karel Hernández le ha estado poniendo duro al ejercicio últimamente. Cortesía.

-Vemos que incluso se metió a hacer ejercicio...

Sí, hay que cambiar un poco el envase porque tengo unos kilitos de más, porque estuve come y come. Entonces me metí al gimnasio RG Wellness en Liberia y estoy muy motivado, es un lugar en el que me han ayudado mucho y por eso estoy tan agradecido, ellos tienen un lema que apostamos por el bienestar como estilo de vida y así es como me siento.

-¿Por qué en Liberia?

Porque estoy intentando hacer mis eventos más de este lado, cada cierto tiempo vengo.

-¿Qué le genera que el nombre de Karel ya no sea desconocido ni para la gente ni para las televisoras?

Para mí es un honor que me llamen los canales, restaurante y hoteles. Al tener la exposición mediática que he tenido con A Cachete y Toros de Repretel, ha sido de gran ayuda, para mí es un placer hacerlo, más que yo trabajo únicamente con la música, eso es lo mío.

-¿Cuál es su mayor sueño?

La aspiración más grande siempre ha sido grabar un disco, que los productoras vean mi talento y lo que puedo dar. Yo creo que uno nunca deja de aprender en esto ni soy de los que se pica con los demás músicos, al contrario, me gusta aprender de ellos para crecer en la música y hacerme grande en esto que me gusta tanto.