¿Volvieron? Se rumora que Irina Shayk y Bradley Cooper son nuevamente pareja

Irina Shayk y Bradley Cooper parece que tienen una relación más que buena. La Nación, Argentina.

¿De nuevo juntos? Es la pregunta que desde hace tiempo ronda por todos los portales del mundo y que por estas horas cobró más intensidad.

Es que Irina Shayk y Bradley Cooper no sólo se dejaron fotografiar juntos con su hija Lea en las calles de Nueva York, en una típica salida familiar, sino que compartieron sonrisas y miradas cómplices.

La supermodelo y el actor se encontraron para llevar a su hija y a una amiga de la niña a una fiesta de Halloween, pero también se vieron en un evento de moda.

Si bien la modelo y el actor fueron vistos juntos en varias ocasiones en las últimas semanas, el domingo por la noche se dio un encuentro que llamó mucho la atención de todos los paparazzis.

Shayk y Cooper, además de compartir una gala de moda en Manhattan, posaron juntos muy sonrientes. Eso sí, para despistar nunca se fotografiaron solos sino que siempre lo hicieron acompañados por otros invitados como Edward Enniful y Stella Maxwell.

Irina Shayk: “Ser madre soltera me hace sentir como si me estuviera desmoronando”

Sin embargo, no fueron las únicas imágenes que circularon de la expareja juntos. Horas antes, la modelo y el actor fueron capturados por los fotógrafos cuando llevaron a su hija Lea a una fiesta de Halloween en la ciudad. Y si bien en otras oportunidades se mostraron juntos en sus deberes como padres, en esta oportunidad sorprendieron las miradas y risas con mucha química.

Shayk intentó pasar desapercibida ante la lente de los fotógrafos, aunque al parecer no lo logró. Por su parte, el actor de Nace una estrella se mostró relajado con los flashes y no pasó inadvertido por su look veraniego y su vaso térmico en mano.

Recordemos que en el en 2019, anunciaron su separación por “diferencias irreconciliables” y muchos comentaron que se debía a una infidelidad de él, con nada más y nada menos que con Lady Gaga.