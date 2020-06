“Cometí un grave error. Hace seis meses terminé una relación muy complicada que duró cuatro años, en la que hubo mucha violencia verbal. Yo no era feliz, pero me armé de valor y lo terminé, pero él me buscó, me juró que mejoraría, volvimos una semana y después de que nos acostamos se desapareció. Me siento tan burlada, ahora me bloqueo de todo, no sé nada de él y tengo tantas ganas de decirle mil cosas, pero no sé qué hacer”.