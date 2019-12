“Para estas fiestas de Navidad y fin de año voy a extrañar mucho a mis papás. Ellos se divorciaron siendo adultos, mi papá se fue y se desconectó de nosotras y mi mamá falleció el año pasado, esta es la segunda Navidad sin ella. No ha sido fácil para mí porque mi hermana vive en Estados Unidos y mi familia en la zona sur, entonces me siento muy sola acá en San José, tengo esposo e hijos, pero me da mucha tristeza”.