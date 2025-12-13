Farándula

Vuelve al fútbol costarricense delantero que sonó para Saprissa en varias ocasiones

Fichaje del futbolista fue confirmado este sábado por este equipo

Por Manuel Herrera

La Asociación Deportiva San Carlos confirmó este sábado el fichaje de uno de los delanteros que sonó en varias ocasiones para el Deportivo Saprissa.

Se trata del jugador Brian Martínez, quien se convierte en el primer refuerzo oficial de Los Toros del Norte para la próxima campaña.

Brian Martínez sentenció el triunfo para San Carlos. Foto: Prensa San Carlos.
Brian Martínez se volverá a poner la camiseta de Los Toros del Norte. Fotografía: Prensa San Carlos.

“¡Vuelve un delantero que dejó huella! Brian Martínez regresa a Los Toros del Norte para el Clausura 2026, convirtiéndose en el primer refuerzo oficial del club”, anunció el equipo en sus redes sociales.

“Un regreso que ilusiona a la afición, porque vuelve un jugador querido por nuestra gente, que siempre defendió estos colores con entrega y carácter”, continuó la publicación del equipo sancarleño.

El mexicano regresa a Los Toros del Norte luego de su paso por el equipo Comunicaciones FC, de Guatemala, donde estuvo poco tiempo.

Jonathan McDonald se unió a la celebración del gol de Brian Martínez.
Brian Martínez fue uno de los grandes goleadores del equipo sancarleño. Fotografía: Prensa ADSC.

Brian regresa a Los Toros del Norte con un registro de 21 goles en el tiempo que jugó con ellos.

“Ahora retorna para aportar experiencia, jerarquía y goles en una nueva etapa. ¡Bienvenido de nuevo a casa de Los Toros!”, finalizó el club tico.

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

