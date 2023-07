Waleska Oporta estará en nuevo programa de televisión y presentará su mejor show a fin de mes

La comediante Waleska Oporta dice estar viviendo su mejor momento como comediante y en su vida personal también. Instagram

Waleska Oporta regresará a la televisión en el nuevo programa “Divazzz”, del canal ¡Opa!.

Esta vez cumplirá su deseo de ser presentadora y de hablar sin tapujos como lo hace en sus presentaciones de stand up comedy.

Pero no solo este proyecto la tiene muy ilusionada porque a finales de mes presentará su mejor show humorístico, “Groteska” en el Teatro Espressivo, el cual espera sea la vitrina para que plataformas como Netflix vuelvan los ojos hacia ella. De este y otros temas hablamos con ella.

- ¿Cómo se da su integración al nuevo programa Divazzz?

Me pareció muy chiva, la verdad fue inesperado. Recibí una llamada de Douglas Sánchez, quien me propuso ser parte del grupo de presentadoras y, de verdad, que me encantó la idea.

- ¿Deseaba hacer televisión?

Casualmente, yo había dicho en mi podcast o le había comentado a mi compañero Uga (Daniel Ugalde) que quería hacer un programa de mujeres, que sea así como de una horita, pero diario. Un tipo de revista femenina, pero eso sí, honesta, auténtica; o sea, que no sea una revista ahí como mojigata, que se puedan tocar ciertos temas y yo, la verdad, lo veía muy difícil de desarrollar en tele.

Yo quería una vara así como “Miembros al aire”, de la televisión mexicana, que es muy picante, divertido y, ¿cuál fue mi sorpresa?, que cuando Douglas me llamó me propuso algo así. Serán conversaciones auténticas, espontáneas, diferentes a los formatos que ya existen; entonces, me quedó como anillo al dedo.

- Va a estar al lado de Verónica González, ¿qué opina de ella, ya la conocía?

Ya había tenido la oportunidad de conocer a Verónica antes y me parece una mujer, primero con muchísima trayectoria, experiencia y carisma, pero aparte, muy dulce, muy linda y eso me dio un as y sé que los proyectos en los que ella entra son cosas serias, profesionales, entonces, eso también me hizo sentir muy segura.

"Divazzz" es el programa en el que estará en el canal ¡Opa! todas las noches. Instagram

- ¿Conoce a sus otros compañeros de programa?

Al Dieguillo Murdock claro que sí, fue una gran casualidad, y hemos estado compartiendo mucho recientemente. Me encantan sus personajes, muy carismático, muy humilde y simpático y, además, para mí tiene un potencial gigante.

Y bueno, a Jennifer Rojas no la conocía, hasta ahora, pero hicimos muchísimo clic y me parece que tenemos un elenco muy chiva, lo que me tiene superemocionada.

- ¿Por qué este programa es distinto a los demás?

Traemos temas tabú a la mesa y eso me encanta, porque es algo que no se ha visto antes. Vamos a hablar de masturbación femenina, vamos a hablar de poliamor, de narcisismo, vamos a hablar de sensualidad, de prácticas sexuales diferentes; o sea, vamos a hablar de cosas picantes que, tal vez, no se hablan de esa forma y al ser cada una de contextos y edades muy diferentes, con situaciones de vida distintas, creo que va a hacer muy enriquecedor porque tenemos la consigna de ir a conversar y ser nosotras mismas. Y Dieguillo nos va a acompañar para darle ese extra picor que tal vez no podemos hacer nosotras porque al final de cuentas él tiene un personaje y eso permite cierta libertad para hablar y eso nos apoya o complementa.

- Pero también está de estreno porque viene con un nuevo espectáculo, ¿de qué trata Groteska?

Este es mi especial de comedia, es un hito en mi carrera. El nombre nace de un insulto, porque así era como me insultaban en redes sociales cuando recién estaba iniciando mi carrera. Me ponían: ‘Ay no, yo no voy al show de ella porque es muy grotesca’; entonces, yo vacilaba y les ponía: ‘no es grotesca, es Waleska’ y bueno, eso nació porque yo fui pionera del stand up comedy. Yo empecé (2009) cuando no habían otras mujeres haciendo esto y muy pocos hombres también.

Antes era muy raro ver a una chica joven subida en un escenario, en un bar, hablando como los hombres, sin miedo, sin tapujos, con el mismo vocabulario y, lógicamente, fue un shock en su momento y entiendo porqué la gente lo percibía como algo grotesco. Yo decidí partir de esa supuesta debilidad y convertirla en una fortaleza y hacer que esto más bien sea la insignia del show y poder hablar de temas punzantes y aquí doy un giro de mi comedia usual que es muy anecdótica, muy cotidiana, lo que le pasa a las mujeres o las mamás. Esta vez voy a hablar de temas más sociales y voy a empezar a cuestionar cosas que nadie toca por miedo. Los comediantes le andan muy lejos al feminismo, al poliamor, por ejemplo, a los celos que ahora es ser tóxico.

A finales de mes tendrá esta presentación que grabará para su canal de Youtube. Instagram

- ¿Y cuál es su mayor deseo con este especial?

Lo vamos a grabar para transmitirlo en YouTube y la idea es también empezar a llamar la atención de los canales y los networks que están en otros países y no vuelven a ver a los comediantes centroamericanos, solo lo hacen en México, Colombia, Argentina, pero ¿y los de aquí?. Yo vengo de un show en El Salvador donde hay talento de sobra y la idea es empezar a tirar productos audiovisuales de manera que hagamos un golpe en la mesa y digamos: ‘un momentico, aquí hay material, hay buen talento y vengan y grábenos también’.

- Tiene además muy pegado el programa de Confesiones en YouTube, ¿qué significa todo esto bueno que está viviendo?

Estoy muy contenta, estoy en mi mejor momento; la verdad, no puedo decir que no y es en todos los ámbitos, en lo personal y laboralmente.

Confesiones fue un proyecto que nació en pandemia, yo hacía una cajita en Instagram diciendo: ‘yo confieso que’, porque estaba harta y loca de estar encerrada ya y necesitaba hablar con alguien adulto y, entonces, la gente empezó a confesarse y aquello se volvió una locura. Me entraban 300 confesiones en un día y yo dije: ‘aquí hay algo. A la gente le gusta poder confesar sus oscuros secretos de forma anónima’ y, como les gustaba las respuestas cómicas que doy, se me ocurrió convertirlo en un programa.

- Acaba de terminar la temporada de Confesiones, ¿qué más viene?

Acabamos de terminar la primera temporada con 25 episodios, patrocinios y público en vivo y, bueno, viene una segunda temporada (en agosto) en la que vamos a meter más cosas como una banda que se llama La banda de los Confesados, donde va a tocar mi pareja Juan Manuel Ugalde, quien es el exguitarrista de Debi Nova y de Voodoo. También venimos con invitados nuevos y otras secciones, ya como que el programa tomó vida propia y se hizo una vara gigante.