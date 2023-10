Walkiria Lucas Arrieta, reina de belleza: “Quiero representar mi bella provincia y mi cultura”

Walkiria Lucas Arrieta representa la provincia de Limón. Cortesía.

Walkiria Lucas Arrieta, de 21 años, está muy contenta ya que este año ganó su primer concurso de belleza, en el que representará a su linda provincia: Limón.

Ella se coronó como Miss Teen Universe Costa Rica Limón, concurso que le permitirá representar a esa provincia a nivel nacional junto a otras 12 participantes, que luchan para llevarse la corona en la gran final, que se llevará a cabo el 26 de octubre en Puntarenas.

La reina irá a competir a Colombia, en el certamen internacional, para dejar en grande el nombre de Costa Rica.

En La Teja hablamos con Walkiria, quien este miércoles engalana la contraportada de nuestra edición impresa, y nos contó cómo ha sido toda esta experiencia del certámen de belleza.

“Es mi primer concurso de belleza y la verdad estoy muy contenta con la organización, yo represento a la provincia de Limón, y no solo es representar su gente, sino también la cultura de mi bella provincia, la cual tiene playas hermosas, parques nacionales y otro montón de cosas que la gente no conoce”, comentó.

Walkiria Lucas Arrieta tiene 21 años y representa la provincia de Limón. Cortesía.

Esta guapa joven nos explicó que la experiencia que ha vivido como reina de belleza ha sido un proceso cansado, mismo que ha valido la pena, pero además agregó que es muy competitivo pues sus otras compañeras son muy talentosas.

Walkiria Lucas Arrieta nos contó que ha disfrutado el proceso del concurso de belleza Cortesía.

“Los concursos son muy cansados; sin embargo, yo he disfrutado mucho el proceso. Me caracterizo como una persona luchadora, carismática, soñadora y enfocada, de hecho en mi vocabulario no existe la palabra no puedo, nunca me ha gustado rendirme y todo lo que inicio, lo completo”, agregó.

Lucas nos confesó que antes era una muchacha con baja autoestima, pero que tomó fuerzas de otras mujeres en algún momento. Para ella, este concurso ha sido una plataforma para demostrar su talento y empoderarse como mujer, incluso ha sido inspiración para otras personas.