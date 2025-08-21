Wálter Campos derritió a su novia con romántico detalle por tres años de novios

Wálter Campos es uno de los presentadores más conocidos de canal 7. Fotografía: Instagram 7 Estrellas. (Instagram)

Wálter Campos tuvo un romántico detalle de aniversario con su novia Ruth Madrigal que derritió totalmente a su pareja.

El presentador de Teletica y su guapa novia cumplieron este martes tres años juntos y Campos llevó el festejo a sus redes.

Con un curioso posteo y una foto juntos, Wálter celebró la fecha sin mencionar por ningún lado el motivo, pero cuando ella se dio cuenta de lo que había hecho su galán, contó que fue por el tercer aniversario de novios.

Wálter Campos y Ruth Madrigal ya cumplieron tres años juntos. Fotografía: Instagram. (Instagram)

“Alguien bailó Rob Zombie mientras Neo seguía al conejo blanco. Yo vi todo desde mi oscuridad. Un beso y 50.000 kilómetros más tarde sigo soñando con pasaportes infinitos y madrugadas plenas”, publicó Campos en sus redes.

Cuando su pareja salió del trabajo y se topó con la publicación, se enamoró más y tan sorprendida quedó que afirmó sentirse afortunada de compartir su vida con la figura de 7 Estrellas.

“Todo el día ahogada en el trabajo, abro Instagram y me recibe este post. Me siento tan afortunado de tenerte. Brindo por tres años maravillosos juntos”, escribió Ruth en una historia de Instagram.

Luego, se fue a la publicación y respondió al singular mensaje de aniversario que le dedicó su conocido novio.

Ruth Madrigal quedó aún más enamorada cuando se encontró con este detalle de Wálter Campos. Fotografía: Instagram Ruth Madrigal. (Instagram/Instagram)

“Guapo, qué aventura y qué lujo han sido estos tres años con vos. Gracias por cada momento, cada sorpresa y cada detalle. No podría ser más afortunada. Que sean muchos... todos... los años que nos queden. Te amo muchísimo”, reaccionó la enamorada.

Madrigal es project manager y además es presentadora de un programa digital que se llama Review, donde se habla del cine, la televisión y la cultura pop, un mundo que le fascina a Campos.

A la pareja solo queda desearle muchas felicidades.