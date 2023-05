Warner Rojas: “La montaña, literalmente, me pateó el trasero”

El montañista Warner Rojas hizo un anunció luego de abandonar su expedición en el monte Everest, en Nepal.

Warner Rojas, no pudo seguir con su expedición.

Mediante su cuenta de Instagram, el conocido deportista hizo un video donde contó qué sucedió en su expedición.

“Esta vez no pude subir, no me sentí en mi mejor momento y la montaña literalmente me pateó el trasero y me dijo: ‘¿sabe qué?, este año usted no va a subir’, y no lo hice”, expresó.

El montañista contó que no llegar al Everest no lo va a detener, ya que está haciendo nuevos planes.

“En este momento más que nunca estoy haciendo planes, nuevos proyectos, ideas y metas, ya hablé con un amigo para un plan de entrenamiento para lo que viene. Si uno no logra algo en la vida, tiene que seguir intentando, seguir avanzando”, expresó Rojas.

LEA MÁS: Warner Rojas abandona el Everest de emergencia: Amigo cuenta cómo está de salud

Agradeció a la montaña, ya que le ha enseñado lo que es la humildad, el mayor esfuerzo y la dedicación.

“No pienso quedarme llorando porque no subí el Everest”, agregó.

Rojas contó que él se encuentra bien, y aprovechó para agradecer a las personas que se han preocupado por su estado de salud.

El alpinista bajó la montaña porque se sentía sin fuerzas, daba pocos pasos y tenía que parar.

La esposa de Warner, en su momento, informó a Noticias Columbia que su esposo fue sacado de la expedición en helicóptero.