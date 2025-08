Wendy Guevara dio la cara y estas fueron sus palabras tras filtración de video íntimo.

Wendy Guevara, influencer y estrella de Internet, dio la cara y se pronunció tras la filtración de un video íntimo.

Hace unos días, las imágenes comenzaron a circular en redes, por lo que explicó que le habían robado su celular y que este había sido hackeado, razón por la cual el clip se hizo público sin su consentimiento.

Ante la pregunta de los medios, Wendy expresó lo siguiente:

“Y luego ya ves que uno tiene en su galería fotitos, videítos, pues ya sabes. Yo soy puerquita y ya saben que siempre lo he platicado toda mi vida, que me gusta, que me grabo con uno con otro y pues bueno, ni modo, así pasa, sucede.

“Violan tu privacidad, pero pues ya saben, que a mí no me da pena nada. Mejor si me veo por ahí o hacen algo con eso, pues que ustedes lo disfruten”, dijo Guevara.

A pesar de sus declaraciones, Wendy ha comentado en redes que planea demandar a quienes difundan las imágenes.