“Desde la primera vez que vi la serie me encantó. Es superentretenida, los actores me encantan. De hecho, cuando cambian a la tía Vivian no me gustó, será la costumbre o no sé, pero no me gustó, aunque ya después me acostumbré. Me encantaba que en cada episodio siempre se daba una lección de amor, de compañerismo y de que la familia es lo más importante. Es buenísimo, siempre lo veo cada vez que puedo. Will Smith es genial, me encanta”, dijo la alajuelense.