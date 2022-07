Will Smith reaparece para enviarle sentido mensaje a Chris Rock

El actor Will Smith reapareció este viernes en sus redes sociales para hablar sobre el escándalo que causó la bofetada que le pegó a Chris Rock en la entrega de los premios Oscar, en marzo anterior.

Luego de varios meses alejado de todo, en los que incluso se rumoró que estuvo en varios retiros espirituales, el Príncipe del rap grabó un video en el que se disculpa con el humorista.

“-¿Por qué no te disculpaste con Chris (Rock) en tu discurso (cuando ganó el Oscar)?” Se pregunta.

“Estaba mal en ese momento. Busqué a Chris y el mensaje que recibí es que él no está listo para hablar y que cuando lo esté, lo hará. Así que te lo diré, Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar”, dijo el actor.

La bofetada de Will Smith a Chris Rock quedará marcada en la historia. AFP) (ROBYN BECK/AFP)

“Quiero disculparme con la mamá de Chris, no me di cuenta cuánta gente fue herida en ese momento, también con su familia, aunque probablemente sea irreparable. Después de tres meses entendiendo lo que pasó en aquel momento, puedo decir que no hay parte de mí que piense que ese fue el comportamiento adecuado o el camino correcto para manejar una falta de respeto o insultos”, agregó.

El famoso actor de Hollywood se apartó del ojo público luego del escándalo en los Oscar, cuando le dio una bofetada al actor y comediante Chris Rock y minutos después ganó su primera estatuilla.

Esa mezcla de emociones lo hizo ingresar a un centro de rehabilitación, de acuerdo con medios internacionales.

Tras el incidente, el actor de “King Richard”, la cinta que le dio el Oscar, se fue al otro lado del mundo. El también rapero fue captado en Bombay, La India, el gigante país del continente asiático, a donde fue como parte de un “viaje espiritual”.

Medios como Page Six detallan que el aterrizaje en La India había sido con la finalidad de conocer al líder espiritual y yogui Sadhguru, que enseña “métodos poderosos para la autotransformación”.

“Decepcionar gente es mi trauma principal, odio cuando lo hago, me lastima psicológicamente y emocionalmente cuando no cumplo con lo que la gente espera de mí, el trabajo que quiero hacer es transformarme, soy humano, trato de no tratarme como un pedazo de mierda, sé que fue sorprendente, confuso, pero estoy comprometido en traer amor, luz, entretenimiento al mundo...”, dijo en el video.

Will Smith mostró su lado más humano en el video. (Captura de video)

También reapareció

Meses después de que Will Smith lo abofeteara en el escenario durante los Premios Oscar, Chris Rock habló sobre el incidente.

Chris estaba en el escenario junto a Kevin Hart y Dave Chapelle cuando dijo: “Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un puñetazo en la cara”.

Will Smith aseguró que “acepta” y “respeta” el veto aprobado por la Academia de Hollywood este viernes, que impedirá su asistencia a todos los eventos que organice, incluidos los Óscar, durante los próximos 10 años.

“Acepto y respeto la decisión de la Academia”, dijo en un breve comunicado remitido por su representante a medios de comunicación estadounidenses.