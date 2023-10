Will Smith rompe el silencio tras las impactantes revelaciones de su esposa

Will Smith se refirió al libro de su esposa.

Will Smith dejó impactados a sus seguidores después de hacer unas revelaciones sobre su esposa Jada Pinkett y su matrimonio.

El actor compartió su opinión sobre el libro de las nuevas memorias de Jada Pinkett Smith, después de que Jada diera a conocer que ambos están separados desde el 2016.

Ante esta situación, Will no se quedó callado y envió por correo al The New York Times un texto para dar respuesta al libro de su mujer, que dice: “Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida, se establece una especie de ceguera emocional, y puedes perder con demasiada facilidad tu sensibilidad a sus matices ocultos y bellezas sutiles”.

Jada Pinkett Smith contó que se separó de Will Smith desde el 2016. Archivo. (Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP)

Según el medio CNN en Español, Pinkett Smith apareció con su madre, Adrienne Banfield Norris, en el programa “TalkShopLive”, donde hablaron sobre su libro.

Norris aclaró que cuando Smith y Pinkett decidieron separarse, fue porque ambos tomaron la decisión.

“Los dos se separaron, no engañastes a Will”, expresó Norris.

Esta pareja había aparecido junta en un episodio de “Red Table Talk”, en julio de 2020, donde ella confirmó que había tenido una relación con el cantante August Alsina, durante una mala racha en su matrimonio.

LEA MÁS: Will Smith y su esposa Jada Pinkett Smith tienen años de engañar a sus seguidores

Por otro lado, medios estadounidenses también han resaltado la última publicación del actor en Instagram, pues se le puede ver en un barco con una descripción que dice: “Notificaciones desactivadas”. Para muchas personas esto ha sido interpretado como que no va a dar más declaraciones al respecto.