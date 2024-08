Xiomara Ramírez recordó, con una foto, que el tamaño no importa

La cantante Xiomara Ramírez es baja de estatura, pero grande en corazón, carisma y talento.

Xiomara Ramírez siempre ha estado orgullosa de la persona que es y, sobre todo, de su aspecto físico; sin embargo, cuando estaba niña quisieron hacerla sentir insegura por ser bajita de estatura.

Precisamente, ella guarda con cariño una foto que la hace recordar cuánto se ama y que el tamaño de su cuerpo no importa.

Dicha imagen es de hace tres años, cuando se midió en una pared que había en un hotel de Quepos, en la que confirmó que mide menos de metro y medio.

“Me recuerda la aceptación que siempre he tenido con mi tamaño, de hecho mido 1,48 centímetros y he recibido mucho tipo de comentarios por esto, pero nunca me ha importado porque sé quién soy y lo que soy y me encanta sentirme y ser grande en otra cosas”, señaló.

Xiomara Ramírez asegura que ella ama ser baja de estatura.

De hecho, la cartaginesa contó que cuando estaba niña hasta sus padres estaban asustados de que no crecía y la llevaron a un doctor para ver si tenía algún tipo de enfermedad.

“A mis 10 años mis papás se preocuparon del por qué no crecía y me llevaron al endocrinólogo y después de exámenes y estudios resultó que así sería mi genética y no sabe cuánto amo ser pequeña”, relató.

Mejor sin criticar

La cantante agregó que en redes sociales no la señalan tanto por su tamaño, pero sí cuando el público la saluda en algún evento o la reconocen en la calle.

Según dijo, le pasan diciendo que se ve más grande en televisión que en persona, pero lejos de sentirse mal, más bien le hace gracia escuchar comentarios así.

“Durante la adolescencia y así sí me molestaban mucho, como en la escuela y el colegio o cuando me peleaba con mis hermanas, pero eso ya no pasa”, dijo.

Xiomara participó tiempo atrás en Nace una estrella de Teletica.

La creadora del tema “Solo quiero que estés bien” aprovechó para enviar un mensajes a aquellos que critican el cuerpo de los demás sin ponerse en los zapatos de la otra persona.

“Le digo a las personas que critican y ven lo de los demás, que mientras uno señala con un dedo hay otros tres que lo están señalando a uno y eso se ve reflejado en la persona que está criticando. No sabemos los procesos de los demás, si vamos a herir o si es por saciar nuestro ego, mejor ser y dejar ser”, concluyó.