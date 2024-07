Ya hay noticias de Coco Roper y su riesgosa operación

Nicole "Coco" Roper tuvo una nueva operación este miércoles en un hospital de Texas, Estados Unidos.

Nicole “Coco” Roper tenía programada una delicada operación para este miércoles 3 de julio en un hospital de Texas, Estados Unidos, y ya hay noticias de cómo le fue.

La influencer costarricense había contado a La Teja que la cirugía era bastante riesgosa porque los doctores iban a experimentar con ella debido a que el procedimiento lo harían por primera vez de forma diferente.

La idea era taparle completamente la uretra para evitar que la orina pase a la vegiga y no salga vaginalmente para así solo hacer sus necesidades por la sonda que tiene adherida a sus riñones y que tiene que usar de por vida.

Este tipo de procedimientos médicos lo hacen comúnmente por la zona pélvica, pero en su caso lo practicarían a través de su espalda.

LEA MÁS: Coco Roper habló con La Teja desde la intimidad de su casa, en Texas, sobre nueva y riesgosa cirugía

Coco nos había dicho que no se quería ilusionar porque sabía que los doctores le podían decir al despertar que no se pudo realizar el procedimiento ante los riesgoso que era, pero pareciera ser que todo salió bien, aunque no se pudo terminar el proceso.

La hija de la expresentadora Lynda Díaz hizo una publicación hace una horas en la que señaló que ya está en su casa recuperándose.

“La cirugía no se pudo completar de la manera que estábamos deseando y estaremos reintentándolo pronto con la ayuda de un doctor adicional que nos pueda ayudar con las dificultades con las cual nos presentamos.

“No veamos esto como una derrota. Veámoslo como otro camino para lograr el objetivo. En Dios confiamos chicas y yo sigo con esperanzas positivas y al final del día feliz con el cambio de tubos y que todo lo demás haya salido bien esta semana. Ahora seguiremos con antibióticos por vía por otros seis días y hacer todo lo posible por controlar infecciones”, publicó en su Instagram.

Coco recalcó que está con un poco de dolor, pero que lo más importante es que está en casa con su hija Ellie y su perro Bruno.

“Sabemos que los tubos van a estar de por vida, entonces si tenemos la oportunidad de solucionar la cantidad de infecciones, extendemos la vida de los tubos, hay menos cambios, cicatrización, los riñones están más saludables, entonces es como lo único que podemos hacer en este momento”, explicó.