“Definitivamente ya no quiero estar con mi novia, es una persona muy celosa, complicada y nos hemos separado muchas veces. Tenemos una hija, considero que he sido un buen padre y una buena pareja, pero el problema es que ella es muy insegura, todo el tiempo tenemos pleitos. Hay muchos gritos por sus celos y sus complicaciones, ya no puedo más. Simplemente me he quedado y aguantado por mi hija, pero yo ya no quiero nada más. Mi mayor preocupación es que no quiero que mi hija quede traumada por la separación”.