“Definitivamente no puedo seguir con mi pareja, ya que no lo soporto. Siempre tiene problemas y dice que está marcado por sus relaciones anteriores, por lo que no confía en nadie y no cree en el amor. Me dice que nunca volverá a amar como amó a su primera novia y eso me tiene abrumada, agobiada y fastidiada. No sé qué hago ahí”.