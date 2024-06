Ya sabemos quién ocuparía el puesto de Daniel Céspedes en Telenoticias

Daniel Céspedes ya no saldrá más en Telenoticias. (Instagram)

Daniel Céspedes dejará de presentar la edición matutina de Telenoticas a partir del 1 de julio y ya sabe quién ocuparía su lugar.

El periodista pasará a formar parte del nuevo grupo de presentadores de Buen día y, según se dice, su plaza no será reemplazada dentro del equipo de redacción del noticiero. Es decir, no contratarán a alguien más.

Una fuente allegada a canal 7 nos confirmó que el periodista Juan Manuel Vargas sería el que pase a presentar el noticiero junto a Yahaira Piña, quien es la que ha estado desde que renunció Natalia Suárez.

El anuncio oficial no se ha hecho aún, pero es casi un hecho que Vargas asumirá dicho puesto, dado que él sirve de comodín cuando alguno de la edición de la mañana está de vacaciones o se enferma.

Juan Manuel Vargas sería el encargado de presentar la matutina de Telenoticias a partir de julio. (Cortesía)

Céspedes habló con La Teja y mencionó que cuando le dieron la noticia del cambio, el reto lo ilusionó muchísimo, pese a que le encanta estar en Telenoticias.

“La oportunidad de que me han dado mis jefes ha sido maravillosa y el crecimiento que me han permito hacer en noticias es maravilloso, pero también siento que en Buen día tengo un campo para explorar otro campo del periodismo que también es muy importante y es el intentar entretener y a la vez se ofrece material utilitario a las personas y vos sabés que yo soy bastante bombeta y, en ese sentido, siento que puedo hacer un poco más displicente y no, feliz, la verdad”, mencionó.

Daniel Céspedes presentó Buen día junto a Nancy Dobles una semana durante la pandemia.

Céspedes prometió que va a intentar no reírse “tan feo” cuando esté en la revista matutina, porque sabe que a algunos les choca su risa.

La noticia de que ahora deberá hospedarse en la casa de Buen día se la dieron hace días y, según contó, ya se reunió con sus nuevas compañeras Natalia Monge y Jennifer Segura, a las cuales hasta ahora conoce.

“El grupo es de excelentes periodistas y además muy buenas personas, a algunos los conocía de antes como a Nancy (Dobles) con la que me llevo muy bien y Nancy hace que las personas que estamos a su alrededor brillemos y, pues a Naty y a Jennifer hasta ahorita las estoy conociendo, pero sé que son excelentes seres humanos”, agregó Céspedes.

Ya anteriormente Daniel había presentado en Buen día junto a Nancy Dobles durante la pandemia, pero estuvo solo una semana, desde entonces dice haber quedado encantado con la revista matutina.