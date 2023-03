¡Ya vienen los Óscar 2023! Todo lo que usted debe saber sobre la nueva edición

Los Óscar 2023 se convertirán en la entrega número 95 de estos aclamados premios.

Los premios Óscar 2023 serán este domingo 12 de marzo, en el teatro Dolby Theatre, en Los Ángeles, lugar donde la Academia de Hollywood extenderá su alfombra roja para dar inicio con la entrega número 95 de estos galardones.

Todo comenzará a las 7 p.m. (hora de Costa Rica) y usted podrá ver la ceremonia por TNT, canal disponible en la mayoría de las cableras del país.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha anunciado algunos cambios tras su controvertida emisión del 2022. En esta ocasión, las 23 categorías serán presentadas en vivo, después que la decisión del año pasado, de grabar previamente ocho categorías competitivas, provocó una reacción negativa por parte de los profesionales de la industria.

En esta ocasión, los premios de la Academia están buscando a los sucesores de los ganadores del 2022, quienes se vieron opacados por el incidente entre el comediante Chris Rock y el actor Will Smith, mismo que ya se ha mencionado en los videos promocionales del evento.

Los premios Óscar son votados por más de 10.000 miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, en el transcurso de 4 meses. La elección cerró el 7 de marzo, sellando la suerte de las nominados.

Habrá un pre-show y una transmisión oficial antes de la premiación del domingo.

Primero, ABC News presentará On the red carpet live, a las 3 p. m. (hora de Costa Rica). Luego Ashley Graham, Vanessa Hudgens y Lilly Singh se unirán para presentar el programa Cuenta regresiva para los Óscar, a las 5:30 p. m. Será en un especial de 90 minutos que destacará a los nominados, artistas y presentadores de la noche y le dará a los fanáticos una mirada detrás de escena de la noche más importante de Hollywood.

La gala de los premios Óscar tendrá una duración de tres horas, donde el papel de presentador recaerá por tercera vez en el cómico Jimmy Kimmel, conocido por conducir el programa Jimmy Kimmel Live, de la cadena ABC.

Jimmy Kimmel presentará por tercera vez los premios Óscar. (Evan Agostini/Evan Agostini/Invision/AP)

Entre las nominaciones más destacadas figura la película Todo a la vez en todas partes, que recibió la mayor cantidad de postulaciones con 11: mejor película, mejor actriz (Michelle Yeoh), mejor actor de reparto (Ke Huy Quan) y mejor actriz de reparto (Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu).

Le siguen de cerca el drama Almas en pena de Inisherin, de Martin McDonagh, y la película de guerra alemana Sin novedad en el frente, que obtuvieron nueve nominaciones cada una.

Otras nominaciones destacadas incluyen a Angela Bassett haciendo historia al convertirse en la primera actriz de Marvel en obtener una nominación: lo hizo por su interpretación de la Reina Ramonda en Black Panther: Wakanda Forever. También sobresalen todos los postulados en la categoría de mejor actor, que incluye a Brendan Fraser, Colin Farrell, Paul Mescal, Bill Nighy y Austin Butler, quienes fueron nominados por primera vez.

Brendan Fraser aparece irreconocible en el filme 'The Whale'. Este actor es uno de los grandes favoritos a ganar la estatuilla a mejor actor.

Se anunció que Halle Bailey, Antonio Banderas, Elizabeth Banks, Jessica Chastain, John Cho, Andrew Garfield, Hugh Grant, Danai Gurira, Salma Hayek, Nicole Kidman, Florence Pugh y Sigourney Weaver estarán presentes en los Óscar.

Salma Hayek dirá presente en la gala de premiación 2023.

Se unen a la lista de presentadores Riz Ahmed, Emily Blunt, Glenn Close, Jennifer Connelly, Ariana DeBose, Samuel L. Jackson y Dwayne Johnson.

También tendrá participación Michael B. Jordan, Troy Kotsur, Jonathan Majors, Melissa McCarthy, Janelle Monáe, Deepika Padukone, Questlove, Zoe Saldaña y Donnie Yen.

Cuatro de los cinco nominados a mejor canción original se presentarán en los Óscar. El miércoles se anunció que Lady Gaga, ex ganadora del Óscar en la categoría, no interpretará su éxito de Top Gun: Maverick Hold My Hand, ya que no pudo preparar una actuación para la ceremonia.

Recién salida de su actuación en el Super Bowl, Rihanna subirá al escenario de los Óscar para cantar su sencillo Lift Me Up, de Black Panther: Wakanda Forever. Por su parte This Is a Life, de Todo a la vez en todas partes, será interpretada por David Byrne, Son Lux y la actriz Stephanie Hsu, quien reemplaza al intérprete original Mitski.

Rihanna se baja del escenario del Super Bowl para cantar en los Óscar 2023. (TIMOTHY A. CLARY/AFP)

La actriz Sofia Carson estará acompañada por Diane Warren para una interpretación conmovedora de Applause, del filme Tell It Like a Woma , y Naatu Naatu, de la película RRR, también será interpretarda en el show.

Para finalizar, los Óscar harán un tributo a las estrellas que han muerto desde la transmisión del año pasado. Este segmento contará con la actuación de Lenny Kravitz, leyenda del rock.

Mejor película

Sin novedad en el frente

Ellas hablan

Los Fabelman

Almas en pena de Inisherin

El triángulo de la tristeza

Elvis

TAR

Avatar: El sentido del agua

Top Gun Maverick

Todo a la vez en todas parte

Mejor director

Steven Spielberg por Los Fabelman.

Daniel Kwan y Daniel Scheinert por Todo a la vez en todas partes.

Ruben Östlund por El triángulo de la tristeza.

Todd Field por TÁR.

Martin McDonagh por Almas en pena de Inisherin.

Mejor actriz protagonista

Cate Blanchett por TÁR.

Ana de Armas por Blonde.

Michelle Yeoh por Todo a la vez en todas partes.

Michelle Williams por Los Fabelman.

Andrea Riseborough por To Leslie.

Mejor actor protagonista

Brendan Fraser por The Whale.

Bill Nighy por Living.

Paul Mescal por Aftersun.

Austin Butler por Elvis.

Colin Farrell por Almas en pena de Inisherin.

Mejor actriz de reparto

Jamie Lee Curtis, por Todo a la vez en todas partes.

Angela Bassett por Black Panther: Wakanda Forever.

Stephanie Hsu por Todo a la vez en todas partes.

Hong Chau por The Whale.

Kerry Condon por Almas en pena de Inisherin.

Mejor actor de reparto

Ke Huy Quan por Todo a la vez en todas partes.

Barry Keogham por Almas en pena de Inisherin.

Brendan Gleeson por Almas en pena de Inisherin.

Brian Tyree Henry por Causeway.

Judd Hirsh por Los Fabelman.

Mejor guión original

Todd Field por TÁR.

Tony Kushner y Steven Spielberg por Los Fabelman.

Ruben Östlund por El triángulo de la tristeza.

Daniel Kwan y Daniel Scheinert por Todo a la vez en todas partes.

Mejor guión adaptado

Sarah Polley por Ellas hablan, basado en el libro de Miriam Toews.

Peter Craig, Justin Marks, Ehren Kruger, Eric Warren Singer y Christopher McQuarrie por Top Gun Maverick, basado en los personajes creados por Jim Cash y Jack Epps Jr.

Rian Johnson por Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion, basado en Puñales por la espalda.

Edward Berger, Lesley Paterson y Ian Stokell por Sin novedad en el frente, basado en la novela de Erich Maria Remarque.

Kazuo Ishiguro por Living, basado en Ikiru de Akira Kurosawa, Shinobu Hashimoto y Hideo Oguni.

Mejor diseño de producción

Avatar: El sentido del agua.

Babylon.

Elvis.

Sin novedad en el frente.

Los Fabelman.

Mejor película internacional

Sin novedad en el frente.

Argentina, 1985.

The Quiet Girl.

EO.

Close.

Mejor montaje

TÁR.

Elvis.

Todo a la vez en todas partes.

Top Gun Maverick.

Almas en pena de Inisherin.

Mejor fotografía

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades.

El imperio de la luz.

TÁR.

Elvis.

Sin novedad en el frente.

Mejor película de animación

Marcel the Shell with Shoes On

El monstruo marino.

Red.

El gato con botas: El último deseo.

Pinocho de Guillermo del Toro.

Mejor diseño de vestuario

Babylon.

Elvis.

Black Panther: Wakanda Forever.

El viaje a París de la señora Harris.

Todo a la vez en todas partes.

Mejor maquillaje y peluquería

The Batman.

Sin novedad en el frente.

The Whale.

Elvis.

Black Panther: Wakanda Forever.

Mejor sonido

Avatar: El sentido del agua.

Top Gun Maverick.

Elvis.

The Batman.

Sin novedad en el frente.

Mejor canción

Lift Me Up de Tems, Ludwig Göransson, Rihanna y Ryan Coogler para Black Panther: Wakanda Forever.

Naatu Naatu de Kala Bhairava, M. M. Keeravani y Rahul Sipligunj para RRR.

This is a life de David Byrne, Mitski y Son Lux para Todo a la vez en todas partes.

Applause de Warren para Tell It Like a Woman.

Hold my hand de Lady Gaga para Top Gun Maverick.

Mejor película documental

La belleza y el dolor (The beauty and the bloodshed)

All that breathes

Fire of love

Navalny

A House Made of Splinters.

Mejor banda sonora

Babylon

Sin novedad en el frente.

Los Fabelman.

Todo a la vez en todas partes.

Almas en pena de Inisherin.

Mejores efectos especiales

Top Gun Maverick.

The Batman.

Avatar: El sentido del agua.

Sin novedad en el frente.

Black Panther: Wakanda Forever.

Mejor cortometraje documental

Haulout.

Stranger at the Gate.

The Marsha Mitchell Effect.

How Do You Mesure a Year?

The Elephant Whisperers.

Mejor cortometraje animado

The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse.

The Flying Sailor.

Ice Merchants.

My year of dicks.

An ostrich told me the world is fake and I believed it.

Mejor cortometraje de acción real

Night Ride.

The Red Suitcase.

An Irish Goodbye.

Ivalu.

Le Pupille