Yashin Quesada habló claro tras su salida de las transmisiones deportivas de Columbia

Yashin Quesada ya no estará más en las transmisiones deportivas de Columbia.

A Yashin Quesada le comunicaron este martes que no participará más en las transmisiones de Deportivas Columbia.

Quesada confirmó a La Teja que Claudio Ciccia, el nuevo director de Estrategia y Contenidos Deportivos de Columbia, fue quien le notificó la decisión.

“Me comunicó Claudio que no cuentan conmigo para las transmisiones deportivas y ese es el único cambio”, afirmó Yashin, quien confirmó que su programa Encuentro Deportivo sí continuará al aire por esa emisora.

Con la medida, Columbia “apagó” la voz de una de sus principales figuras en las transmisiones de los partidos del campeonato nacional y la Selección Nacional, donde era una de sus figuras estelares.

Su salida de Deportivas Columbia se dio un día después de que Claudio Ciccia asumiera funciones en su nuevo trabajo, quien asumió una semana después de renunciar a Teletica.

Yashin dijo que la medida no lo sorprende del todo, pues entiende que Claudio quiera armar su propio equipo de trabajo.

“Cuando llega alguien a tomar decisiones es normal que quiera tomar su propio camino y sus propias decisiones. Es una situación normal. Claudio, me imagino, que quiere tener su equipo de trabajo y no cuenta conmigo en este momento y no pasa nada”, comentó Quesada.

El también productor destacó que la decisión se la dieron a conocer este martes en una reunión que tuvo con Ciccia.

Claudio Ciccia es ahora jefe en Deportivas Columbia.

Sobre su futuro, Yashin dijo: “Tengo muchas opciones, pero tengo que tomarme unos días para enfocarme en ver lo que quiero. Tengo opciones, incluso, de seguir completamente vigente en partidos de fútbol en otro proyecto”.

Aunque no entró en detalles, Yashin dijo que “es una posibilidad” que pronto se anuncie su llegada a un nuevo medio.

Eso sí, aclaró que su programa sigue en Columbia de lunes a viernes a las 10 de la mañana.