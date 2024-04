Yazmín Morales cuenta sus secretos para verse como de 15 a sus 53 años

La exreina de belleza Yazmín Morales contó que desde que se metió al Miss Costa Rica en 1994 se enamoró de los ejercicios.

A Yazmín Morales casi nadie le cree que tiene 53 años, pues posee un cuerpo y rostro como de chiquilla de 15 y todo gracias al ejercicio.

Ella tiene más de 30 años de asistir al gimnasio y dicha disciplina o gusto por mantenerse en forma lo agarró después de que se inscribió en el Miss Costa Rica 1994 que al final ganó.

Aunque desde antes, ya le llamaba la atención el hacer ejercicios para lucir un cuerpo escultural como las instructoras de aeróbicos que salían en la televisión con aquellos leotardos y licras ochenteras.

“Yo las veía todos los días y a mí me dieron ganas de empezar a hacer ejercicio con ellas porque yo las admiraba, empecé a poner una sábana en la sala de la casa y yo lo hacía, pero después fui creciendo y me metí a un gimnasio en el pueblo donde vivía en Coronado. Estando ahí me metí a Miss Costa Rica y como parte del concurso nos pagaban un gimnasio y ellos tomaban en cuenta la constancia y la disciplina, ahí sí aproveché porque nos lo estaban pagando y nunca falté un solo día, la preparación del certamen fue de siete meses y ahí se me quedó hábito”, contó.

Yazmín Morales va de lunes a viernes al gimnasio y asegura que es como su terapia mental y de salud.

Solo hubo una etapa de su vida que tuvo que dejar de asistir al gimnasio y fue cuando se operó de los biopolímeros que le habían inyectado en sus glúteos y que en el 2019 la dejó tres meses en cama.

El estar inactiva por tanto tiempo le generó además que se deprimiera aún más después de la cirugía y por eso es que ahora su rutina se concentra más en fortalecer el trasero y piernas.

LEA MÁS: Exmiss Costa Rica se tuvo que operar de emergencia los glúteos

Varios consejos

Yazmín asegura que el asistir al gimnasio se ha vuelto además su terapia sicológica y que desde hace unos años para acá va más pensando en tener una vejez más sana que por vanidad.

De hecho, confesó que a sus 53 años no sabe lo que es tener presión alta, padecer de azúcar, diabetes u otras enfermedades y cree que eso se deba por hacer ejercicio toda su vida.

“Quiero tener una vejez lo más noble posible porque el hacer ejercicio ayuda mucho al fortalecimiento de músculos y eso hace que la vejez sea más llevadera”, mencionó.

El tomar mucha agua y comer lentejas casi todos los días son parte de sus consejos.

Entre sus consejos para mantenerse así de bien y sana también está el tomar mucha agua durante todo el día, así como comer lentejas casi todas las semanas porque sirve de carbohidrato.

“A mí se me hizo un hábito tremendo de que yo no puedo vivir sin el agua, yo siento donde se reseca la garganta sino estoy tomando agua y ahora a esta edad también lo hago mucho por la piel, porque ya uno va viendo que hay que cuidarse la piel y que tomar agua es superimportante para tenerla hidratada, bonita, nosotros somos 80% agua y los órganos funcionan mejor con la tomada de agua”, agregó.

Morales contó que ella dejó de consumir hace muchos años el azúcar porque descubrió que este elemento es uno de los detonantes de las células cancerosas, así como nada de repostería ni frituras.