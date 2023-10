Yazmín Morales vive su primer encierro en Guatemala por las violentas manifestaciones

Yazmín Morales tiene si acaso dos meses de vivir en Guatemala. (Instagram)

La exmiss Costa Rica Yazmín Morales está viviendo una de las experiencias más feas desde que se fue a vivir a Guatemala hace casi dos meses.

Este lunes se incrementaron las manifestaciones, principalmente en Ciudad de Guatemala, que han generado además más de 127 bloqueos, por lo que la tica no puede salir de su casa, por seguridad.

Los guatemaltecos se tiraron a la calle para exigir la renuncia de la fiscal Consuelo Porras, luego de que el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei la eligiera para un segundo periodo.

La exreina de belleza dice que no puede salir ni a comer cerca de su casa. (Instagram)

Esto provocó además un paro nacional, que los comerciantes cerraran sus negocios y que no haya ni transporte público en las calles.

“Los ticos no estamos acostumbrados a una cosa de esta magnitud, el pueblo aquí se subleva y es cosa seria, se sublevan en contra del gobierno, en contra de la corrupción y ellos no ceden. Hoy (martes) está peor la situación, lo que pasa es que es por zonas, ayer era más cerca de acá, ahora están más cerca de la casa presidencial o el palacio, como lo llaman. Sí está todo bloqueado, los negocios, mucho disturbio, la verdad que como dicen uno, se paniquea porque está uno en un país donde no sabe cómo manejarse, no conoce uno bien los lugares”, mencionó.

Encerrada y a la espera

La exreina de belleza contó que tuvo que levantarse temprano y buscar cómo abastecerse de alimentos porque no sabe cuánto tiempo durarán las manifestaciones y que hasta le costó conseguir un taxi que la llevara a una especie de supermercado.

“Ya no había ciertas cosas (en los estantes), porque como los bloqueos son grandes, pues no transitan ni la comida, ni las verduras, ni las carnes, todo eso. En eso sí a habido grandes pérdidas, el ejército no ha entrado todavía, que desataría algo peor, lo que se está pidiendo es que se destituya al presidente de la República y a la fiscal general y, pues generalmente, aquí lo logran, como ocurrió hace unos años”, agregó.

Yazmín aseguró que es peligroso salir de la casa y que, a pesar de que ella vive en una zona muy segura, no puede desplazarse a ningún lado y por ende le toca estar encerrada y estar pendiente de las noticias para ver cuándo vuelve todo a la normalidad.

Los guatemaltecos tienen días manifestándose y los bloqueos se incrementaron. AFP (JOHAN ORDONEZ/AFP)

Ella confesó que sí se siente muy feo no tener esa libertad de tránsito, como está acostumbrada a Costa Rica, pero que igualmente se siente tranquila, porque fuera de su casa siempre hay policías.

De momento, solo sale a un jardín cercano que hay por su condominio a pasear a sus perros, pero trata de no quedarse mucho tiempo para no exponerse al peligro.

La exmodelo además dijo estar muy preocupada por el incremento de homicidios que se están dando en Costa Rica, pues siempre está muy pendiente de las noticias de acá.