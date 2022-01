Yegua prestada le sirvió a joven sancarleña para ganar campeonato de barrileras

Marianela Gamboa, de 21 años y de Venecia de San Carlos, fue la ganadora del campeonato de barriles que organizó canal 7. Captura de video

La joven Marianela Gamboa se convirtió en la gran ganadora de los toros de este fin y principio de año.

La sancarleña, de 21 años, se dejó el campeonato de barrileras que organizaron en los Toros Teletica; Nela fue la más veloz gracias a la yegua “Lupe”. Y aquí hay un detalle para destacar: “Lupe” no es suya sino de su amiga Leticia Aguilar, quien se la prestó para la competencia de rodeo porque cinco meses atrás murió “Flicka”, que era la de Marianela.

“Tenía nueve años de estar conmigo (la yegua), fue un regalo. Desde muy pequeñita yo quería ser corredora de barriles y no tenía el caballo ni las condiciones, hasta las once años, cuando me la regalaron, pero se enfermó”, contó.

Marianela Gamboa tardó poco más de 15 segundos en la gran final. Captura de video

“Nela” creció entre ganado y hace nueve años empezó a practicar este deporte que el domingo por la noche la coronó campeona.

“Estoy muy emocionada y muy agradecida con Dios de que todo haya salido de la mejor manera. La verdad hay mucho nivel en el país, las cinco que llegamos a la final son excelentes vaqueras. Para la final traté de mantenerme fría, tranquila y segura, dispuesta a darlo todo en la arena”, explicó.

El montador Gerald Aguirre fue el campeón de este año y canal 7 también premió al toro “El Sahara”, de la ganadería Rancho Capú, como el mejor de la monta.

[ Torera improvisada se gana los aplausos en Palmares por su valentía ]

Solo ganadores

En los Toros del 6 también premiaron a sus campeones durante la última corrida desde el redondel de Palmares.

El toro “Mamba Negra”, de la hacienda La Montaña, fue el mejor de todos y el ganador del campeonato de monta americana fue Juan Daniel Rojas.

En los Toros del 6 premiaron a sus campeones en la corrida de la tarde del domingo 2 de enero. Cortesía

De los cinco mejores montadores que llegaron a la gran final del campeonato de monta el triunfador fue Marvin Fallas, de 18 años. En las corridas del 2019 en el redondel de Zapote también había campeonizado.

Adrián Pizarro, mejor conocido como “Gollo”, fue premiado como el improvisado del año por ser el más atrevido y valiente de cuantos llegaron a las corridas de Toros del 6.

El liberiano Adrián Pizarro, mejor conocido como "Gollo", fue premiado como el mejor improvisado por los Toros del 6. Cortesía

El liberiano dijo estar muy agradecido por el premio y su gran trofeo.

[ Palmares realizará sus fiestas a finales de enero ]