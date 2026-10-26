Yenier Jiménez tendrá nueva compañera invitada en ‘Mira quién baila’: ahora bailará junto a una cantante

El bailarín Yenier Jiménez volverá a la pista de Mira quién baila con otra famosa. (redes/Instagram)

El bailarín Yenier Jiménez tendrá una nueva compañera de baile este domingo en la sétima gala de Mira quién baila, de Teletica. Esta vez, el reto será enseñarle sus mejores pasos a la cantante María José Castillo, quien aceptó la invitación de la producción para sumarse al espectáculo.

Jiménez se ha convertido en una especie de maestro de las invitadas de esta temporada, pues ya ha tenido que preparar coreografías junto a varias figuras conocidas.

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Entre ellas están la presentadora María Fernanda León, las creadoras de contenido Celeste Rodríguez e Ileana Quirós (hermana de Johanna Solano), quienes se han presentado en distintas galas del programa.

La cantante y odontóloga María José Castillo es la invitada de la sétima gala. (redes/Instagram)

Cabe recordar que el bailarín comenzó la competencia con otro panorama, pues era la pareja de la presentadora Natalia Monge; sin embargo, la también imitadora tuvo que abandonar el formato en la segunda gala debido a una lesión en las costillas, por lo que ahora la producción le encomendó a Yenier la misión de ensayar con las invitadas especiales de cada semana.

María José ya llegó este lunes a los salones de ensayo del programa, ubicado dentro de Teletica, para empezar a aprenderse la coreografía que le corresponde. Habrá que esperar hasta el domingo para ver si, así como canta tan bien, le hace a la bailada.

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La también odontóloga confesó en sus redes sociales que está un poco nerviosa porque nunca ha bailado en público y que espera disfrutar mucho la experiencia.

La próxima gala está dedicada a las películas y las series. Ella será Alicia en el país de las maravillas y él será el conejo de esta fábula.