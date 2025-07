Yeris Lobo, de Nace una Estrella, hace una súplica desesperada a su mamá alcohólica

Yeris Lobo es una de los finalistas de la categoría de adultos de esta sétima temporada de Nace una estrella. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Yeris Lobo hizo una súplica pública a su mamá de cara a la gran final de Nace una estrella que este domingo 6 de julio, a las 7 p.m.

El concursante estuvo de invitado en De boca en boca con el resto de finalistas del programa y aprovechó las cámaras de Teletica para enviarle un mensaje.

Su mamita es alcohólica y, a consecuencia de ello lo abandonó a él y a su padre cuando tenía apenas cinco años, según había contado el mismo en una de las galas.

Hace unos días Yeris fue a su pueblo en La Rita de Pococí donde estuvo cantando en el parque y se reencontró con ella sin planearlo. A pesar de que compartieron números de teléfono, al parecer, no ha tenido más comunicación con ella.

Yeris Lobo, participante de Nace una estrella, se reencontró con su mamita luego de años de no verla. (redes/TikTok)

“Bueno, espero que estas palabras lleguen hasta donde estés. He estado intentando comunicarme contigo, quiero que esta final la pasemos juntos, independientemente de lo que pase yo ya me siento un ganador, he demostrado cuánto amor y cuánto cariño te tengo de verdad quiero invitarte, aquí está la puerta abierta, la entrada ya la tengo, la tengo fija, esa no la voy a cambiar por nada, para que te vengas o te voy a buscar, no importa”, mencionó.

Yeris, de 20 años, desea que su mamá lo vea cantar en vivo dentro del estudio Marco Picado, así como su papá lo acompañó hace algunas galas atrás.